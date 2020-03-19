【新冠肺炎】Pure Fitness分店有患者到訪　醫生：盡量避用更衣室

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（19日）新增16宗確診個案中，有兩人曾到過健身室。傳染病專科醫生曾祈殷提醒，若在健身室做運動，建議可以在使用器材前，先自行用酒精濕紙巾抹扶手位等，並戴上健身手套及盡可能戴口罩，不過要注意做帶氧運動時戴口罩會阻礙呼吸，而且出汗會沾濕口罩令其失去功效，無戴口罩時就更加應避免與其他人交談及保持一定距離。他亦指，應盡量避免使用更衣室，減低交叉感染風險。

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戴健身手套 勿摸眼、口、鼻

曾祈殷表示，在健身室做運動，須注意兩點，包括共用的健身器材，即使健身室有每小時為器材消毒，但期間不會知道有幾多人觸摸過，建議使用前可先自行用酒精濕紙巾抹一抹，並戴住健身手套，絕不能摸眼、口、鼻，盡可能戴上口罩。不過，做帶氧運動如使用跑步機須注意，戴住口罩跑會阻礙吸取足夠氧氣，以及出汗都會沾濕口罩，無戴口罩更加要避免與人交談及保持距離。

任何處所都要注意人流

至於會聚集到人群的更身室亦是高危，曾祈殷提醒，可以選擇在一些非繁忙時段使用，或洗手後直接回家。他強調，有人流的地方就有風險，無論是健身室、餐廳都是，可以暫時不去健身室，改去一些空曠地方做舒展運動、街跑等，或者買器材在家中使用。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷。（資料圖片 / 勞敏儀攝）

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