【新冠肺炎】周五起機場入境有病徵者　分流到北大嶼醫院、亞博

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近日不少入境人士在本港機場已報稱有病徵，需轉送到醫院接受檢測。醫院管理局表示，明天（3月20日）起有上呼吸道感染徵狀的入境人士，會被安排送往位於亞洲國際博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心，進行病毒檢測及等候化驗結果。 醫管局稱，有關人士需要在臨時檢測中心等候測試結果，預計安排分批運送及測試病人樣本需時大約半天至一天，測試結果呈陽性的病人會送往公立醫院作隔離治療，而測試結果呈陰性的人士，可以返回居所繼續進行14日的家居檢疫隔離。

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醫管局指，根據過去數天的經驗，預計在未來一段時間內每日均需處理大量經香港國際機場到港，並由衞生署港口衞生科轉介往公立醫院的懷疑感染新型冠狀病毒人士。因此由明日開始，有上呼吸道感染徵狀的入境人士，會被安排送往位於亞洲國際博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心，進行病毒檢測及等候化驗結果。局方會派出醫護人員到臨時檢測中心，為有關人士抽取樣本，並安排將樣本分批送往醫院化驗室進行檢測。

檢測屬陰性後始可回家

醫管局發言人表示，有關人士需要在臨時檢測中心等候測試結果，預計安排分批運送及測試病人樣本需時大約半天至一天。兩個檢測中心均設有指定等候區域及個別人士的獨立等候位置，並會提供上網及充電設施等。而等候區的設施及安排，均符合防感染標準。醫護人員會安排測試結果呈陽性的病人送往公立醫院作隔離治療。至於測試結果呈陰性的人士，可以返回居所繼續進行14日的家居檢疫隔離。

發言人補充，一般而言，較為年長或預計會有其他醫療需要的入境人士，會被送往北大嶼山醫院的檢測中心。入境人士如有醫療需要，亦可能會被安排直接送往不同公立醫院。