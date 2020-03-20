【新冠肺炎】國泰及港龍4月至5月將減96%載運量　僅保留15航點

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，因應各國陸續限制出入境，國泰航空及港龍航空宣布將於4月至5月再將減班次，整體載運量將減96%。 國泰航空將營運每周三班航班，往返香港及12個目的地；港龍則營運每周三班航班，往返香港及3個目的地。

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國泰航空及國泰港龍航空稱，因應新型冠狀病毒大流行，及多國政府應對疫情實施的旅遊限制，令旅遊需求嚴重下滑，將於4月至5月減96%的客運網絡運力，營運極少數的基本客運航班，而貨機則不受影響。

國泰航空將營運每周三班，往返香港及12個目的地的航班，包括倫敦希思路、洛杉磯、溫哥華、東京成田、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡及悉尼。至於港龍則營運各每周三班航班前往3個航點，包括北京、上海浦東和吉隆坡。

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國泰指，將視乎世界各地政府會否實施更多旅行限制，再決定能否維持基本客運航班。國泰航空及國泰港龍已豁免重新訂位、更改航點及取消行程的手續費用。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波說，會竭力維持少數航班往返網絡的主要航點，以確保關鍵國際航空動脈保持暢通；並透過營運包機服務及以客機專載貨物增加運力，滿足貨運客戶需求。

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