【新冠肺炎】亞博館及北大嶼山醫院臨時檢測中心　33人正等候結果

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近日輸入個案數量急增。醫管局今日（20日）起在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設檢測中心，以作分流。 天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，已有33人正等候檢測結果，料晚上約7時會有結果。他又形容，今日的流程是順暢，但會繼續檢視安排。

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業（黃金棋攝）

每日懷疑個案多達60個

醫管局今日（20日）起在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設檢測中心，以作分流從海外入境而有病徵的人士。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業在亞博館見記者，表示設立檢測中心是因為近日相當大量的人士從海外回港，當中每日的懷疑個案多達50至60個；若按現時的機制，所有懷疑個案均需要送入隔離病房等候，對公院的病房需求造成壓力。

李立業認為，醫管局在亞博、大嶼山醫院臨時檢測中心，做法是源頭堵截，若果懷疑個案是陰性，他們便可以立即回家做家居隔離；若是陽性，即可立即送醫院作隔離治療。今日暫接33宗懷疑個案，其中2宗是超過60歲的人士，他們現正北大嶼山醫院，其餘的31人則在亞博，他們的年齡是20至40歲間。

何時有檢測結果？李立業指，33宗懷疑個案的鼻黏膜樣本已在早上11時送化驗室，料8小時後，即約晚上7時許會有結果。

亞博館可容納100人做檢測

李立業又指，落機旅客若申報有病徵，或體溫檢測被發現發燒，會以救護車送到亞博館或北大嶼山醫院。亞博館現時開放兩個展館作檢測中心，可容納100名有病徵人士，有需要亦可再擴展；而北大嶼山醫院則開一個病房，約可容納50人，相信足夠使用。他稱，年逾60歲人士會送到北大嶼山醫院，若亞博館達上限，有關人士亦會送到醫院。

目前檢測中心接受的33人來自不同國家，出發地點無集中某些地方，當中包括東南亞及歐洲等，亦並非大部分為留學生。在亞博館檢測中心的防疫措施方面，李指目前有100人醫療團隊，包括醫生、護士及支援人員，而整過流程，如保護裝備，取鼻黏膜過程等亦按感染控制專家的意見，衞生署檢視過亦滿意安排。

李認為100人團隊當中有不少是支援人員，故應不會對其他醫院人手構成壓力。感染措施方面，檢測中心會分「Clean Zone」等區域，所有員工工作的裝備相信是足夠。

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