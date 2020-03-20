【新冠肺炎】周巧兒17歲松鼠狗周一離世　漁護署認為非死於疫症

繼馬主周巧兒的17歲松鼠狗早前受「低程度感染」，本港再有一隻兩歲德國狼狗對病毒反覆測試呈陽性反應，其主人為第163宗個案30歲女子，居於薄扶林道86號嘉瑜園。 對於早前有確診狗隻離世，漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗表示曾與專家研究，認為該狗受感染機會好大，但因交還狗主前兩次病毒測試均呈陰性，加上牠已非常年長及有長期病患，認為牠的死因不是因為新冠肺炎。

薛漢宗：松鼠狗受感染機會好大

馬主周巧兒的17歲松鼠狗早前先後7次接受病毒測試時呈「弱陽性」反應，當局認為牠受到低程度感染，該狗隻終在3月12及13日驗到兩次樣本結果呈陰性，當局把狗隻交還給主人周巧兒，但牠在兩天後（3月16日）離世，畜養人表示不願意為狗隻進行驗屍確定死因。

薛漢宗表示，早前松鼠狗接受約三星期檢測，十多天仍發現有微量病毒，曾與專家研究，第一次在港大血清測試中找不到抗體，會用更準確方法看牠有否抗體，目前仍在測試中，但認為牠受感染機會好大。他又指，曾為狗隻進行基因圖譜測試，發現狗隻與人類基因相同，很大機會是人傳狗。

他又指，由於交還狗主前兩次病毒測試呈陰性，加上牠已非常年長及心臟有雜音，猜測牠的死因不是因為新冠肺炎。

薛漢宗指出，馬主周巧兒的17歲松鼠狗受感染機會好大，但認為牠的死因不是因為新冠肺炎。（余俊亮攝）

德國狼狗樣本中病毒量多於周巧兒松鼠狗



薛漢宗表示，前日（18日）從薄扶林區一住所接收兩狗隻，分別為德國狼狗及唐狗，前者經反覆測試均呈陽性反應，兩隻狗隻現時均沒有新冠病毒相關病徵，被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。他說，曾檢測這隻德國狼狗的鼻腔、口腔、糞便及肛門樣本，發現其病毒數量較早前確診的17歲松鼠狗多。

薛漢宗指，由於這個案有兩狗同住，但只有一狗隻病毒測試呈陽性，故目前沒有證據顯示狗隻之間容易互相傳染。

至於治療方法，薛漢宗表示由於兩隻確診狗隻均沒有任何病徵，沒有因病毒而破壞器官及細胞，加上目前沒有抗病毒藥物用在貓狗，認為抗病毒藥物產生的副作用對動物影響或較不採取治療更大，相信牠們病毒數量會不斷減少，健康的身體也會產生抗體把體內的病毒中和，其後慢慢康復。他又指，目前把狗隻困起，只是避免牠們把病毒帶出去。

圖為德國狼狗，但非涉事狗隻。 （資料圖片）

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