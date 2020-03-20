【新冠肺炎】摩洛哥滯留港人碰運氣買特別航班　使館：應港府派機

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，摩洛哥因應疫情實施臨時航班管制，有港人滯留當地。有當地港人接受《香港01》訪問時指，有約50多名港人建立通訊群組互通消息，近日有人買到歐洲特別航班離開，再轉機回港。 政府發言人今日（20日）表示，有關部門已循不同渠道積極跟進事件，共接獲147名港人求助，當中包括70名旅行團成員，及70多名自助旅遊的港人。入境處已即時按當事人及其家屬意願協助，其中有72人經特區政府與航空公司協調後，已取得機位並乘坐不同航班返港或已作返港安排。

機場等特別機位飛歐洲

摩洛哥當局於3月15日宣布全面停止來往摩洛哥的國際航班。在摩洛哥生活的港人Aisha，協助滯留當地的港人建立通訊群組。她接受《香港01》電話訪問時指，前兩日有50多名港人在通訊群組，互相溝通離開的方法，到近兩三日，摩洛哥政府開設部份歐洲特別航班，「有人去機場碰碰運氣，即場買機票走，亦有人不斷上網搶機票。」她說有20多人離開。她說有人買到摩洛哥到倫敦的機票，每張約3000多摩洛哥迪拉姆，折合約2000多港元，不算太貴。

全國封城 餐廳關閉

她說摩洛哥今晚開始「封城」，外出上班、到超市購物等，需要特別證明，而全國餐廳都關閉，滯留當地的港人若可以煮食，就可到超市購買食物，若住酒店，則可在酒店餐廳用膳。

摩洛哥疫情不算嚴重，截至昨日全國63人確診，Aisha說每日有數宗輸入個案，當地人亦開始有意識做好防備，街上開始有人戴口罩，但亦不容易買到。

在摩洛哥生活的港人Aisha說，有數十港人滯留。（Aisha 摩洛哥之天方夜譚 facebook）

中國大使館：應港府派飛機撤僑

中國駐摩洛哥大使館接受有線新聞記者查詢時指，已想盡辦法推動讓滯留的人離開，但仍未有結果，「摩洛哥政府是同意各國的撤僑（航空）公司來，然後我們已經向港府發通知，所有在摩洛哥的關係已經打通，但是派飛機不是使館派，是港府派。」

旅議會：港府希望旅行社安排機位

旅遊業議會指，港府還未有接回港人的方案，仍然希望旅行社自行安排商用民航機返港。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

摩洛哥當局於3月15日宣布全面停止來往摩洛哥的國際航班。港府發言人表示，保安局及入境處一直透過外交部駐港特派員公署、中國駐摩洛哥王國大使館、摩洛哥王國駐中國大使館、香港旅遊業議會及相關旅行社了解。

接獲147名港人求助 包括旅行團70人

截至今日，入境處透過1868熱線、中國駐摩洛哥王國大使館及立法會議員轉介等渠道，一共接獲147名港人有關返港行程的求助，當中包括70名旅行團成員，及70多名自助旅遊的港人。入境處已即時按當事人及其家屬意願提供適切意見及協助，其中有72人經特區政府與航空公司協調後已取得機位並乘坐不同航班返港或已作返港安排。

特區政府自3月16日起透過特區政府駐北京辦事處及摩洛哥王國駐中國大使館，向摩洛哥政府了解當地民用航班的實際運作情況；此外，民航處亦積極聯絡尚有航班飛往卡薩布蘭卡機場的航空公司，繼續爭取機位予港人使用，協助他們離開摩洛哥，再經其他地點回港。

特區政府會繼續密切關注摩洛哥當局針對疫情而實施的措施，以及對當地港人的影響。保安局及入境處會繼續與公署、兩地大使館、旅議會、旅行社、當事人及其家屬保持密切聯繫，積極跟進事件並留意事態發展。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868。