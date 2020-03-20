【新冠肺炎】擴展為居廣東、福建港人送藥服務至4月底　不送中藥

特區政府今日（20日）宣布，為廣東省和福建省有緊急藥物需要的港人送藥特別計劃，將擴展至4月30日或以前耗盡藥物的求助個案，只限送遞港人所需用並由註冊醫生處方的藥物，而不會送遞任何其他物品包括非醫生處方藥物及中藥。截至3月19日，特別計劃已為超過2,600位港人安排送遞處方藥物。

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政府發言人表示，根據《若干到港人士強制檢疫規例》，所有在14日內到過內地的人士，須接受強制檢疫14天，故一些身在廣東省及福建省的港人，不能如常來港覆診或在領取處方藥物後，即日返回內地，其在港家屬即使可以代為取藥，亦未能透過一般郵遞服務將處方藥物送往內地。

有關特別計劃由特區政府於2月24日推出，對象為居住在廣東省和福建省的港人，優先處理3月底或以前耗盡藥物的求助個案。計劃只限送遞港人所需用並由註冊醫生處方的藥物，而不會送遞任何其他物品，包括非醫生處方藥物及中藥。有關計劃現擴展至4月底或以前耗盡藥物的求助個案。

有需要的市民可致電社會福利署24小時熱線（電話：2343 2255）查詢，或於星期一至五上午九時至下午六時期間，致電工聯會香港辦事處的熱線（電話：3652 5833）查詢。