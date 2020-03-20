【新冠肺炎・有片】機場內地客轉機大堂抗議要求入境︰要回深圳

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情加劇，港府擴大入境檢疫措施，自昨日（19日）起，所有從外地抵港人士，均需接受14天強制檢疫，簽證條件不足14天者會被拒入境，包括只可逗留7天的中國護照持有人。今日（20日）網上有片段顯示，一批內地旅客在香港機場入境大堂要求入境，叫口號「回深圳」，並有紙牌「我們要回深圳回家」。 據了解，今早有約20多名內地旅客從外國抵達香港機場，有部份人已聽從機管局勸喻，購買機票轉機往內地，但有部份滯留的人至今仍堅持要求入境香港；而昨日約200多名內地旅客抗議後，機管局安排專車送到深圳灣口岸。

警方到場以防有擾亂

網上流傳片段顯示，一批內地旅客在香港機場大堂叫口號「回深圳」，並有紙牌「我們要回深圳回家」。消息指，今日早上有約20多名內地旅客從外國抵達香港機場，在禁區內的E2轉機大堂擾攘多時，要求入境香港，再循陸路往深圳。機管局派員安撫及解釋，有部分人已接受勸諭轉機，購買機票往內地，但仍有部分人至今仍堅持要求入境。據了解，警方亦有派員到場，以防有擾亂發生並提供協助。至目前該行人未有人被放行入境。

機管局昨安排200人專車送深圳灣

另有消息指，昨日亦有約200名內地人在機場抗議，要求入境香港以陸路回深圳。消息指，昨日機管局安排專車，將約200人轉送深圳灣口岸，這批人並無辦理入境手續，不視作入境香港。

有內地人台灣抵港 到深圳灣口岸

在微博上，有用戶分享，於下午3時左右在台灣桃園機場乘航班，於下午約5時表示，她「被扣在香港機場了」，約一小時後表示已獲放行，並上載相片顯示，她乘坐的士離開，疑到深圳灣口岸。據其微博由上月起已在台灣，即若過去14日無到過其他地方，可毋須檢疫入境香港。而她獲其他用戶留言求助，指他們仍滯留在香港機場。有關事件在微博上亦引起討論，有內地網民認為港府「有義務接他們到中國關口，不入境香港。」有網民指出，關鍵在於「深圳方將船恢復就行了，但深圳怕有輸入病例。」

▼3月20日機場情況▼

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機場跨境服務停 有航班往北京、上海

自2月8日起，過去14日曾到內地的抵港人士，必須接受14日家居檢疫，一般旅遊、商務簽證的內地人只有7日簽證，無法從內地抵港，但若居於海外的內地人，則可繼續以7日簽證從海外抵港。中國護照持有人從外地乘飛機來港，亦可在港逗留7天而免事先許可。不過自昨日（19日）起，除澳門和台灣外所有外地抵港人士均要接受檢疫，換言之只有7日簽證的內地人無法入境香港。

而來港過境人士，不分國籍包括內地旅客，只要是在機場轉機往其他地方，或在海天客運碼頭轉乘快船到內地，是毋須辦理入境香港手續，即不屬於入境人士。

鑒於疫情，從香港機場出發的跨境快船服務暫停，跨境客車服務只有限度前往澳門，其餘路線亦已暫停，港深機場中轉服務暫停。廣東省衛健委於3月1日向港府通報一名確診患者，於2月28日在香港機場的海天碼頭，乘坐珠江船務的3A109班次前往蛇口。珠江客運有限公司隨即公布，暫停全部由香港國際機場海天碼頭往珠三角各港口航班，恢復營運的時間另行通知，但由珠三角出發往香港機場的航班則維持正常服務。據離港航班資料，今日有航班是飛往北京、上海。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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《香港01》正向機管局查詢。