【新冠肺炎】消息：截至下午2時　料今日新增22宗確診個案

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻。食物及衞生局局長陳肇始形容，現時疫情完全是「戰爭狀態」；政府呼籲，市民防疫意識勿鬆懈，避免飲宴及聚餐等所有不必要的外出。 今日(22日)截至下午2時，消息指，本港新增至少12宗初步確診個案，包括3宗由亞洲博覽館檢疫中心轉介，其餘個案來自聯合醫院、屯門醫院及將軍澳醫院；另外，早前初步確診的屬愉景灣婚禮群組20個月大女嬰及華明邨22月大女嬰，最終同樣確診。

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【14:32】消息指，截至下午2時許，今日料新增22宗確診個案，暫未知是否包括今早初步確診的12人。

【14:12】據悉將軍澳醫院增一宗初步確診個案，病人的深喉唾液樣本檢測初步確診，結果待覆檢。

【12:57】消息指，聯合醫院增7宗初步確診個案；而屯門醫院則有1名28歲男病人的深喉唾液樣本呈陽性，同為初步確診，早上至今已錄11宗初步確診個案。

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【11:05】據了解，另一名22個月大女嬰亦告確診，現於大埔那打素醫院接受治療。她是第143宗確診患者、居於粉嶺華明邨禮明樓35歲男子的親人。該男子曾到北海道滑雪。女嬰在3月22日發燒達攝氏38度，昨日由隔離營轉送醫院檢驗，最終確定感染病毒。

衞生署曾在3月15日公布，35歲男病人的同住侄女沒有出現病徵，將接受檢疫。現暫未確定其侄女是否確診22個月大女嬰。

【10:29】據了解，屬愉景灣婚禮群組的20個月大女嬰、69歲男子確診新型冠狀病毒肺炎。他們分別是3月14日曾出席愉景灣婚禮，一名29歲賓客的女兒及父親。兩人均無出席婚禮。

【09:54】消息透露，新增至少3宗初步確診個案，均由亞洲博覽館檢疫中心轉介；其中一名21歲男子送屯門醫院；另外30歲男子及21歲女子，則送新界東聯網醫院。

【08:50】澳門新增一病例，至19宗確診。新增病例為一名19歲男性，是一名留美澳門生，是早前確診第18個案例的兒子。

該名確診男性，於3月20日與其母親和二名姐弟乘搭國泰航空CX845從美國紐約肯尼迪國際機場出發到香港國際機場，至昨日（21）下午抵港後隨即乘包車經港珠澳大橋口岸入境澳門。患者3月8至14日曾去過墨西哥，3月18日後在美國，一直沒有明顯呼吸道症狀。患者因其母確診後被列為密切接觸者而進行病毒核酸檢測，對新型冠狀病毒呈陽性，已入住仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療，情況一般。餘下的兩姐弟首次測試結果陰性，已安排在仁伯爵綜合醫院隔離，並會在48小時後重複測試。

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【02:45】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至周六（21日）下午4時，本港合共新增17宗確診個案，累計有273宗確診及1宗疑似個案，衞生署下午公布有20宗初步確診個案，但晚上未有公布相關個案詳情。

新增的17宗個案涉及5男12女，年齡介乎11至70歲，當中13人曾於潛伏期外遊。有兩宗個案暫時屬於病源不明的本地個案，一人為50歲女子，她住在石蔭東邨蔭恆樓，而另一人是48歲男子，他住在淺水灣麗景道24號麗景園，同一個屋苑早前亦有兩人確診。

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衞生署衞生防護中心公布，於3月21日新增17宗確診個案，當中13人曾於潛伏期外遊。（資料圖片／盧翊銘攝）

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【00:00】截至3 月21日下午4時，本港個案累計274宗，包括273宗確診個案和1宗疑似個案。鑑於近日的確診個案大部分是輸入個案及其密切接觸者，或相關人士在病毒潛伏期間有外遊記錄。醫管局和衞生署會加強對從海外返港人士的病毒檢測，包括於香港國際機場為更多海外抵港人士提供樣本瓶，讓他們依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本作檢測。若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會盡快安排有關人士接受治療。

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