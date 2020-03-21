【新冠肺炎】立法限制食肆等場所營業？　林鄭：如有需要將不退縮

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在港不斷擴大，行政長官林鄭月娥今天（21日）在記者會上，被問到會否限制或禁止食肆、酒吧、戲院等場所營業時，她指有關措施需要視乎疫情發展，以及市民的行為及企業是否合作，如有需要立法限制營運，將不會退縮。 餐飲聯業協會會長黃家和批評，政府做法是將疫情擴大的責任推卸給餐飲業，捨本逐末，如果立法限制營業，等同封殺餐飲業。不過他認為，近日部分個案與蘭桂坊、健身中心等有關，若政府針對這些較高危的地點作管制，亦屬可行。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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林鄭月娥表示，限制或禁止場所營業等措施需要視乎疫情發展，政府會密切監察情況，包括觀察市民行為及企業是否合作，如有需要立法限制，將不會退縮，更稱政府已因應疫情，制定了4條相關法例。

餐飲聯業協會：

不過，措施如落實，將對飲食業有所影響。餐飲聯業協會會長黃家和批評，政府做法是將責任推卸給餐飲業，捨本逐末，他解釋，近日本港個案增多，源於大批人回流至港，政府沒有為此做好準備，當個案增多時卻歸咎於餐飲業，逃避責任。他指出，全港由2.8萬多間食肆和酒吧，由去年6月至今，已有逾千間食肆因生意受影響，需要停業，甚至結業，政府給予的支援不足，難以救市，如果立法限制營業，等同封殺餐飲業。

他續指，不少食肆生意差，早已門可羅雀，就算打開門做生意的，生意只有一丶兩成，客人之間可能相距數米距離，「點解仲要關？」不過，他認為近日部分個案與蘭桂坊、健身中心等有關，若政府針對這些較高危的地點作管制，亦屬可行，「個別性、地區性去做，而唔係限制全港食肆營業時間。」