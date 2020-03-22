【新冠肺炎．3.23疫情】36人違檢疫令離居所被通緝　2人剪斷手帶

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻。食物及衞生局局長陳肇始形容，現時疫情完全是「戰爭狀態」；政府呼籲，市民防疫意識勿鬆懈，避免飲宴及聚餐等所有不必要的外出。 今日(22日)截至下午2時，消息指，本港新增至少12宗初步確診個案，包括3宗由亞洲博覽館檢疫中心轉介，其餘個案來自聯合醫院、屯門醫院及將軍澳醫院。 衞生防護中心表示，今日截至中午12時新增確診44宗個案，即累計已突破300大關，317宗確診個案及1宗疑似個案。

【23:40】據了解，今晚再新增三宗初步陽性個案。其中，屯門醫院新增兩宗，一名患者是30歲男子，曾到訪瑞士和泰國，返港後接受家居檢疫；另一患者是26歲女子，行蹤與蘭桂坊有關。至於伊利沙伯醫院，亦有一宗新增初步確診個案。

換言之，連同另一宗於律敦治初步確診個案，今晚至少新增4宗初步確診個案。

【23:59】衞生防護中心表示，正調查新增44宗確診個案，至今本港個案累計318宗（包括317宗確診個案和一宗疑似個案）。截至今日下午4時，新增個案涉及28男16女，年齡介乎1至72歲，當中29人曾於潛伏期身處外地。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

【23:00】醫管局發言人表示，由3月20日起至今日晚上十時，合共有197及42名旅客分別轉送至亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院的檢測中心接受病毒測試。截至目前為止，有181名旅客的測試結果為陰性，並已返回居所繼續14日家居檢疫隔離。

至於測試呈初步陽性結果的個案，將會由衞生署進一步檢測確定後公布。

【22:40】政府表示，執法部門通過電子監察系統突擊檢查涉嫌違規人士，發現有5人曾擅自離開居所，其中兩人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，衞生署亦已聯同警方即時展開調查，並正積極搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控。五人隨後已被送往檢疫中心。

警方在行動中發現另外36人擅離家居，警方將向他們發出通緝令，並會繼續搜尋他們下落。

政府強烈譴責任何人意圖違反檢疫令，指行為極不負責任，嚴重影響公共衞生及他人健康，增加社區傳播的風險，絕不容忍，必定嚴肅跟進。發言人又指，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁六個月及罰款二萬五千元。政府呼籲所有受檢疫人士不要以身試法，並呼籲市民向警方舉報違反檢疫令的情況。

【新冠肺炎】36人違令擅離居所被通緝 警突擊檢查發現2人剪手帶

【22:35】據了解，晚上律敦治醫院新增一宗初步確診個案，患者是50歲外籍男子，近期有到訪英國，3月18日抵港，有咳嗽病徵。

【21:30】馬會宣布，因應確診人數過去幾天大幅上升，而醫學專家清晰指出未來兩星期是對抗疫情的極度關鍵時刻，決定實施進一步措施以控制馬場入場人數。

周三(3月25日)在跑馬地馬場舉行的夜賽，除練馬師、騎師、相關職員，以及負責監察的董事外，只會容許參賽馬匹的馬主進入馬場。於賽馬日前14天內曾前往外地的顧客不會獲許入場，所有顧客在入場前須填寫健康申報表及接受體溫檢查，並須在場內佩戴口罩。上述入場安排將適用於未來兩星期的其他賽馬日。

此外，馬會決定由即時起暫停馬主到訪馬房的安排，直至另行通告，而馬主只可從看台或過磅室觀看試閘。

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【新冠肺炎】PURE Fitness確診者曾用桑拿 兩人曾上私人教練課程

【20:15】樹仁大學副校監胡懷中向師生發電郵，指明天(3月23日)開始停止開放校園予訪客兩星期，減輕病毒感染的機率，此措施不影響同學及教職員進入校園。他又指，本學期末考試將改為網上進行；而去年11月延遲的畢業禮，將改於今年年底舉行，即上學年和本學年完成學業的學生將聯合舉行畢業典禮。

【20:05】捷榮國際控股有限公司宣布，上週五（3月20日）傍晚獲悉一名銷售部員工初步確診新型冠狀病毒，已即時主動採取一系列緊急應對措施，包括即時聘請清潔公司以最高規格消毒確診員工的工作樓層、追踪曾與患者接觸的緊密接觸者，並自行為上述員工安排新型冠狀病毒檢測、檢查及確保生產線不受影響、聯絡及協助確診同事負責的相關客戶。

捷榮指，已自行安排與確診員工有緊密接觸的34位員工，到私家醫院或私家診所接受檢測，至今有2名員工檢測結果初步呈陽性反應，另有14位呈陰性反應，其餘預計下週三前（3月25日）將收到初步檢測報告。

【新冠肺炎】多名患者曾赴蘭桂坊 有確診樂隊樂手曾到數酒吧表演

衞生防護中心前總監曾浩輝：政府抗疫「有交代」 倡禁非港人入境

【18:40】澳門應變協調中心表示，豁免醫學觀察的飛機師中，只限駕駛往返澳門的機師，並不包括駕駛往返香港飛機的機師，即使其居住地為澳門；對往返澳門飛機師的豁免措施，是為了維持澳門公交服務。

【18:00】九龍塘又一城Festival Grand Cinema宣布，今天下午收到衛生防護中心的通知，表示有一宗於3月18日確診的患者，曾於潛伏期間到該戲院內觀看電影。該戲院宣布，由今天起至周二(3月24)暫停營業。

【新冠肺炎】有學生從美國經台返港 無被要求檢疫 政府稱再跟進

【新冠肺炎】愉景灣婚禮群組增至10人染病 新郎、婚宴主持均中招

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【新冠肺炎】國際學校凱莉山教師領學生往瑞士 四名教職員染病

【16:55】張竹君指，於蘭桂坊內有很多不同的人去過，由於不同的確診者並非一起前往或互相相識，而且不少人會在周末時前來飲酒或食飯，「一去就去咗幾間。」大家相識與否都可能會在飲酒期間交談，增加人傳人風險，倘部份人有外遊紀錄，當不知自己可能有染病的情況下，便增加了傳染風險。

【16:52】對於有指一名醫護人員的父親已確診，而該護士近日仍有上班，情況令人擔憂。庾慧玲指，該名醫護人員是一名護士，於仁濟醫院內科病房上班，暫時未有病徵。

【16:45】庾慧玲表示，醫管局現時的隔離病房已「接近飽和」，而將確診個案放同一個床房內，是合適做法「係會咁做。」她又指，利用北大嶼山醫院及機場博覽館做檢測中心，是希望緩和隔離病房壓力。至於是否會參考內地「小湯山醫院」的做法，即興建臨時醫院專門收治確診病人，庾慧玲指現時仍與政府商討，若病人人數再多會如何隔離，但仍在探討當中。

【16:36】張竹君指，凱莉山國際學校的群組，至今已有4人確診，包括兩名工作人員、一名老師的太太、及曾與老師一同吃飯的朋友。

至於蘭桂坊很難界定是否有一個群組，因為部份報稱去過當區的人，有外遊紀錄，而有部份則沒有外遊。此外，部份確診者亦有參與過大型派對，期間無戴口罩參與社交活動，亦是引致傳播病毒的途徑，「𠵱家唔係針對一個地方，而係聚會。」

【16:31】張竹君指，一家中學已有至少4名教職員中招確診，而一幢長沙灣工廈有兩名在內工作的職員都確診，而一名的士司機亦確診，他本身無外遊紀錄。而愉景灣婚禮群組再多幾人確診，包括新郎及參加婚禮的一名嬰兒及其父親，即合共已有8人中招。而曾外遊到加拿大黃刀鎮的旅行團，亦有7名團員確診。

庾慧玲表示，過去24小時共呈報265宗懷疑個案，至今有100名確診病人及一名疑似病人出院。她指，現時公立醫院有954張負壓病床及507間負壓床房。而至今有163及42名旅客，曾送到亞洲國際博覽館或北大嶼山醫院進行檢測，當中有6人確診，另有4人初步陽性，他們已入院作隔離治療。

【16:30】衞生防護中心宣布，由昨日中午12時截至今日中午12時，本港新增44宗確診個案，是第二高的單日增幅，即本港累計個案已達至318宗，突破300大關。其中29人均有外遊紀錄，包括7位留學生，另外愉景灣婚禮群組及加拿大旅行團群組均有新增個案。而有15人，未有外遊紀錄。當中有多人涉曾去過蘭桂坊聚會及工作。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出記者會，交代最新疫情。

張竹君指，涉及愉景灣婚宴的群組，其中一個新增個案是婚禮中的新郎。

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【15:47】消息指再增4宗初步確診個案，其中一名在仁濟醫院62歲男病人，據了解是一名內科病房註冊護士的父親。該護士無病徵，至昨日（21日）仍有上班。兩人於2月24日至3月3日同遊土耳其，而染病父親於3月9日曾與1個確診患者午膳。

病人自3月16日起有氣促及咳嗽，曾在私營醫療機構接受抗體測試呈陽性，至昨日到急症室求醫。X光檢查顯示雙肺下葉均有「浸潤」發炎跡象，血含氧量為95%需供氧。

另一名66歲男病人，其同事早前遊土耳其後確診；該名66歲男病人自3月13日有發燒、全身乏力及腹瀉，自行服用必理痛。病人於3月20日到普通科門診求醫，翌日轉到急症室求診，肺片有花，目前在瑪嘉烈醫院留醫。

另有兩宗初步確診個案在伊利沙伯醫院。

【15:35】台灣疫情指揮中心宣布，周二(24日)起全面禁止旅客登機到台灣轉機；至周二凌晨零時起，仍未登機的人，則禁止到台灣轉機，為期兩星期。

【14:32】消息指，截至下午2時許，今日料新增22宗確診個案，暫未知是否包括今早初步確診的12人。

【14:12】據悉將軍澳醫院增一宗初步確診個案，病人的深喉唾液樣本檢測初步確診，結果待覆檢。

【12:57】消息指，聯合醫院增7宗初步確診個案；而屯門醫院則有1名28歲男病人的深喉唾液樣本呈陽性，同為初步確診，早上至今已錄11宗初步確診個案。

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【11:05】據了解，另一名22個月大女嬰亦告確診，現於大埔那打素醫院接受治療。她是第143宗確診患者、居於粉嶺華明邨禮明樓35歲男子的親人。該男子曾到北海道滑雪。女嬰在3月22日發燒達攝氏38度，昨日由隔離營轉送醫院檢驗，最終確定感染病毒。

衞生署曾在3月15日公布，35歲男病人的同住侄女沒有出現病徵，將接受檢疫。現暫未確定其侄女是否確診22個月大女嬰。

【10:29】據了解，屬愉景灣婚禮群組的20個月大女嬰、69歲男子確診新型冠狀病毒肺炎。他們分別是3月14日曾出席愉景灣婚禮，一名29歲賓客的女兒及父親。兩人均無出席婚禮。

【09:54】消息透露，新增至少3宗初步確診個案，均由亞洲博覽館檢疫中心轉介；其中一名21歲男子送屯門醫院；另外30歲男子及21歲女子，則送新界東聯網醫院。

【08:50】澳門新增一病例，至19宗確診。新增病例為一名19歲男性，是一名留美澳門生，是早前確診第18個案例的兒子。

該名確診男性，於3月20日與其母親和二名姐弟乘搭國泰航空CX845從美國紐約肯尼迪國際機場出發到香港國際機場，至昨日（21）下午抵港後隨即乘包車經港珠澳大橋口岸入境澳門。患者3月8至14日曾去過墨西哥，3月18日後在美國，一直沒有明顯呼吸道症狀。患者因其母確診後被列為密切接觸者而進行病毒核酸檢測，對新型冠狀病毒呈陽性，已入住仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療，情況一般。餘下的兩姐弟首次測試結果陰性，已安排在仁伯爵綜合醫院隔離，並會在48小時後重複測試。

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【02:45】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至周六（21日）下午4時，本港合共新增17宗確診個案，累計有273宗確診及1宗疑似個案，衞生署下午公布有20宗初步確診個案，但晚上未有公布相關個案詳情。

新增的17宗個案涉及5男12女，年齡介乎11至70歲，當中13人曾於潛伏期外遊。有兩宗個案暫時屬於病源不明的本地個案，一人為50歲女子，她住在石蔭東邨蔭恆樓，而另一人是48歲男子，他住在淺水灣麗景道24號麗景園，同一個屋苑早前亦有兩人確診。

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衞生署衞生防護中心公布，於3月21日新增17宗確診個案，當中13人曾於潛伏期外遊。（資料圖片／盧翊銘攝）

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【00:00】截至3 月21日下午4時，本港個案累計274宗，包括273宗確診個案和1宗疑似個案。鑑於近日的確診個案大部分是輸入個案及其密切接觸者，或相關人士在病毒潛伏期間有外遊記錄。醫管局和衞生署會加強對從海外返港人士的病毒檢測，包括於香港國際機場為更多海外抵港人士提供樣本瓶，讓他們依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本作檢測。若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會盡快安排有關人士接受治療。

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