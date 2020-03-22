【新冠肺炎】 家務助理總工會指七成受訪家務助理收入減半

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）於全球持續肆虐，香港家務助理總工會於上月21至28日，曾向338個會員查詢工作情況，獲七成會員回覆，結果顯示大部分本地家務助理的工作減半，變相損失一半的收入。家務工亦指，因政府無公開家居隔離人士詳細地址，擔心僱主為家居隔離人士存風險外，亦擔心會觸犯法例。

林笑玉(右一)指，家務工擔心僱主是家居檢疫人士，卻隱瞞沒有告知，她們除了面對感染病毒的風險外，亦面臨犯法的風險。（歐陽德浩攝）

香港家務助理總工會司庫林笑玉，於香港亞洲家務工工會聯會記者會中指，疫情嚴重影響本地家務工的生計，大部分本地家務助理的工作減半，平均1,0000多元的收入剩下幾千元，「餐搵餐食餐餐清」。因學校延長停課，亦有家務助理為照顧子女，無奈放棄僅存的工作。

林笑玉認為家務為高風險工作，口罩的消耗量大，需要兩至三個。然而在疫情早期，口罩貨源短缺、價格昂貴，有家務助理因買不到口罩而無法工作，亦有僱主未能提供口罩。直至最近，她們則擔心僱主是家居檢疫人士，卻隱瞞沒有告知，除了面對感染病毒的風險外，亦面臨犯法的風險。因559E強制檢疫法規定，任何人士不能進入接受家居隔離人士。

因此香港亞洲家務工工會聯會的訴求中，有兩點為本地家務工提出，包括：為家務工設立失業保障、規定僱主必須通知家務工，他們正接受家居隔離的情況，並建議公開家居隔離居所的詳細地址。