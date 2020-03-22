【新冠肺炎】停課致教育相關行業手停口停　團體冀獲抗疫基金資助

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，復課遙遙無期，令不少相關行業都受到衝擊。有團體在今日（22日）到政府總部請願，批評政府在第一輪防疫抗疫基金資助未有他們相關行業，要求政府盡快援助這群「被遺忘的行業」。

停課苦主大聯盟到政總門口請願。（蕭韻蕊攝）

停課苦主大聯盟召集人温金珠指，早前社會運動加上疫情打擊，令不少相關行業例如補習界、保姆界的人士「手停口停」，導致經濟困難，面對出現失業潮的危機。她指，這些界別並不被歸類為教育界，故在第一輪防疫防疫基金未得到資助。她指出，有不少業主都拒絕減租，令情況更加嚴重。

停課令保姆業零收入 司機保姆手停口停

梁瑞玲從事保姆業已32年，主要為位於九龍塘的小學和幼稚園提供校巴和保姆服務。她指，第一輪抗疫基金不符合申請資格，但現時停課令她無收入，亦要退款給家長。現時，她全部七輛校巴已停泊在不同地方，司機和其他保姆均「手停口停」，要停薪留職，梁瑞玲指不少人都有怨言。但是，即使無工開，但校巴停泊、保養等仍要用錢，每個月支出約三萬，要靠梁自己資金補貼。她表示「唔知捱到幾耐，冇估計過，希望政府快啲有資助，起碼俾司機同保姆有收入」。

停課苦主大聯盟召集人溫金玲指，會發起網上聯署，集合業界力量促使政府回應。（蕭韻蕊攝）

補習、興趣班等不屬教育界 未獲抗疫基金資助

經營音樂教育的温金珠亦指情況嚴峻。她指，因社會運動和疫情打擊，五間活動中心只剩兩間。目前所有興趣班包括到校活動都已停止，但她指租金是最大問題，但業主不肯減租，小企業沒有議價空間。而且，補習社、興趣班等行業不屬於教育界，在上一輪抗疫基金同樣得不到資助。她指，難以估計倒閉潮的數目，但身邊不少同業都指到四、五月可能就要結業。

陳凱欣：政府應用更靈活措施助業界

立法會議員陳凱欣指，早前代表停課苦主大聯盟與教育局局長楊潤雄會面，反映現時這些行業的困境。她形容張的態度正面，但她認為基金撥款資助需要時間審理，而相關業界情況嚴峻，她希望政府能實施更靈活的措施，例如提供更多誘因吸引業主減租、或提供空地予保姆車停泊，以協助相關行業渡過難關。