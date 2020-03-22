【新冠肺炎】蘭桂坊翠華休業　老臣子重遊 　老闆不捨：我呢區大

鄰近蘭桂坊「夜蒲」勝地的翠華威靈頓街旗艦店，是都市另類風光。新冠肺炎席捲全球，曾座無處虛席的食店亦不敵疫情，今日完成午市及下午茶生意後，將會休業。燈光即將熄滅，不少熟客專程趕至，告別愛店，亦有老臣子到場懷緬昔日風光。翠華老闆李遠康則到場打點巡視，被問到有否機會原址重開，他稱：「需要啲時間。」

翠華威靈頓街旗艦店明天起暫時休業，告別五光十色的蘭桂坊。（黃舒慧攝）

翠華主席李遠康：旗艦店需要暫時休業 同區分店仍營業

屹立近廿二年的翠華威靈頓街旗艦店，共提供三層雅座，「最後一天」的午市時段，雖未全店「坐滿」，但人情味常載，有不少食客捧場 。翠華主席李遠康亦趁午市「落舖」巡視及善後，期間有不少熟客主動與其打招呼，更有人要求合照留念。李接受訪問時稱，本打算到場處理交收事宜，對於有不少人專程光顧及傳媒到訪，他直言始料未及。

他表示，自己於中環區成長，「對呢一區好深感情」，旗艦店需要暫時休業，但同區近電車路的德輔道中分店仍然營業，「都會繼續服務。」

三樓廚房提早收爐，餐具、杯碟陸續裝箱。（黃舒慧攝）

會否擇日重開？「需要啲時間」

旗艦店屹立近廿二年，曾經歷大起大落，捱過沙士的經濟低迷，又碰上新冠疫情衝擊，他指休業與租約無關，「業主好好，之前都有喺沙士減租，依家確實係好艱難。」但是否生意受挫，他則未置可否，僅願透露是業務重整。

不少食客對旗艦店休業大感不捨，會否有機會擇日重開？李則指，「需要啲時間」；至於員工安排方面，被問到會否遣散或內部調配，他則稱，有待公布。

翠華主席李遠康（黃舒慧攝）

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食客以外，亦有老臣子專程前來懷緬一番，不願上鏡的陳先生（化名）站在店外斜路，望著店外懸掛的招牌追憶，「之前舊嗰個，係香港第一代會轉動嘅招牌，嗰陣時都幾威㗎！」惟其後被屋宇署取締後，換上現時可見的招牌。

他又指，旗艦店意義重大，「呢間舖可以話喺改變咗老闆嘅一生」。翻查資料顯示，旗艦店落户蘭桂坊地段後，翠華生意漸入佳境。夜幕低垂，蘭桂坊的夜蒲男女夜夜笙歌，翠華旗艦店廿四小時營業，則成為「轉場」食宵夜聚腳點。另加上本港開放自由行，更成為遊客慕名而來的景點之一。

新冠肺炎下，旗艦店需要休業，有員工面露徬徨，「都唔知今日過後會點。」據了解，旗艦店有約90名員工，資方暫未有交代去向。