【新冠肺炎】蘭桂坊翠華停業　熟客當飯堂紛懷緬：希望擇日重開

新冠肺炎席捲全球，餐飲業首當其衝，鄰近蘭桂坊消遣勝地、經營近22年的翠華威靈頓街旗艦店，今（22日）午五時提早收爐後，將暫時停業。身處中環核心地帶，有專程前來懷緬、幫襯近十年的熟客直言不捨，亦見證食店的人氣盛衰，「食開有感情」；亦有家住半山的食客視之為「深宵食堂」，夜深時分竹戰會友後，電召外賣服務。客人紛對食店受疫情影響感婉息，期望可擇日捲土重來。

提供三層雅座的翠華威靈頓街旗艦店，屹立該地段近22年。由於舖位身處蘭桂坊，不少人在昏暗酒吧喝酒消遣後，會緊隨其後，前往此店食宵夜，由此燈火通明，不少人戲稱是「照妖鏡」，不少港產片包括彭浩翔執導、楊千嬅及余文樂主演的《春嬌與志明》，亦有提及此「都市經典」。

翠華日前表示受疫情影響，市民減少外出用餐，為有效控制成本，威靈頓街分店會暫時停止營業，中環德輔道中分店則會如常提供服務。記者今早十一時到場視察，已有不少食客光顧。

前歌手兼中國古董文物藝術修復專家張鍾麗裳亦是座上客，她今早返教會後與友人前來相聚，家住麥當勞道的張太表示，雖然自己不是經常親身光顧翠華旗艦店，但不時受惠其深夜外賣服務，「附近都冇乜餐廳開廿四小時，加五十蚊就送過嚟」。她指，偶爾會與朋友在家中打牌聯誼，凌晨肚餓時，翠華正好成為「深宵食堂」，雖然僱有家傭，但「佢哋都要休息㗎嘛，唔想打擾工人瞓覺，所以會嗌外賣。」她指，不知悉今天是「最後一天」，大嘆：「真係巧合」。

張鍾麗裳不時光顧翠華外賣服務，今天正好碰上其深宵食堂的「最後一天」。（黃舒慧攝）

何小姐是熟客，大嘆不捨。（黃舒慧攝）

由午市大排長龍至毋須等位 熟客感唏噓

於附近樓上舖經營零售生意的熟客何小姐，今天則專程捧場，她指平常一星期有四天前來幫襯，因餐廳位置近，且價錢大眾化，旗艦店環境亦較其他分店舒適，「附近都好難搵到。」

翠華威靈頓街屹立近廿二年，何小姐亦見證其盛衰起跌，「之前重新裝修完，就座無虛席」，亦目睹食店成為蘭桂坊消遣男女的「醫肚」勝地，場面墟冚。直至近日疫情襲來，市面人流疏落，由平日午市迫爆、大排長龍，演變至毋須等位、可直接入座，「都幾唏噓。」

對於旗艦店暫停營業，何小姐不諱言感到失落，「食埋今日都要再搵另一間」，她又謂，附近亦有店舖陸續拉閘關門，坦言對巿況憂心，「都唔想有舖頭再執笠。」，她期盼旗艦店可以擇日重開。