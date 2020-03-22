【新冠肺炎】稅務局調整服務　交稅限期自動延至4月6日

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥昨日（21日）宣布公務員將回復特別工作安排，只會提供必要、緊急以及有限度的基本公共服務。稅務局今日（22日）宣布，所有於3月23日至4月3日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期，將會自動順延至4月6日。

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稅務局今日宣布由明日（23日）起，除了中央詢問處、商業登記署、印花稅署，暫時停止其他所有公共服務，希望公眾理解相關服務的規模會比平常大為縮減，開放的服務櫃位不會提供任何其他服務。另外，市民亦應準備較長的等候時間，方可獲得服務，視乎服務櫃位的情況，稅務局可能在辦公時間結束前，提早停止讓市民輪候服務。

稅務局又稱，因公共衞生的考慮，身體不適的市民應避免前往稅務局；所有進入或逗留在稅務局辦事處的訪客，均須佩戴外科口罩，沒有佩戴外科口罩的訪客將不會獲得服務，並會被要求離開。當局鼓勵市民，盡量使用其電子服務以處理稅務事宜。

開放時間： 

辦事處 辦公時間
中央詢問處
（只限有關離港人士清繳稅項的查詢）		 星期一至五
上午九時至中午十二時；下午一時三十分至四時
商業登記署 星期一至五
上午九時至中午十二時；下午一時三十分至四時
印花稅署 星期一至五
上午九時至中午十二時；下午一時三十分至四時

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