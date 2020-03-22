衞生防護中心前總監曾浩輝：政府抗疫「有交代」　倡禁非港人入境

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情未受控，衞生防護中心前總監曾浩輝接受訪問時認為，政府較2003年處理沙士時做得較足，「今次有交代。」但他認為不能自滿，仍有很長的抗疫路要走。現時本港要求入境人士隔離檢疫，曾浩輝認為數以萬計的人同時隔離是很大挑戰，政府可考慮只准許香港人入境，有助減輕檢疫的壓力。 現時海外多國爆發疫情，曾浩輝估計歐美國家需一至兩個月才可穩定下來，惟其他較落後的地區則難以評估，能否「守得住」要視乎市民的衛生意識能否持續。

（NowTV節目大鳴大放截圖）

衞生防護中心前總監、香港社會醫學學院院長曾浩輝接受Now TV節目《大鳴大放》訪問時，形容今屆政府的抗疫工作「有交代」，有汲取沙士經驗，但他認為抗疫戰漫長「不能自滿」。

或有人得知香港「有得驗有得醫」而入境

港府現時要求入境人士接受14日隔離檢疫，曾浩輝指由於預期海外個案會增加，有需要推行此措施，但他指有數以萬計人士需在隔離中心或在家檢疫是大挑戰，因政府無去每日逐戶去敲門檢查，很大程度需依靠市民的自律。

他指雖14日檢疫的規定可阻止大部份人士來港，但不能排除有些人或得知香港可做檢測及治療而特意來港，他認為政府可考慮只許香港人入境，好處在減少隔離措施的壓力，當然亦需考量健康衛生以外的因素。至於酒店是否適合隔離，曾浩輝認為若通風設施及衛生許可，不失為檢疫中心滿額的後備方案。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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需視乎全球疫情發展 英美疫情料需一至兩個月才可穩定

對於各國應對疫情的措施，曾浩輝認為能否控制疫情反映綜合國力，如中國有數萬宗個案，但以封城控制疫情，至近日本土新增個案近歸零，國家需付出經濟代價，亦需有政治魄力去做到措施。

至於歐美的應對方法，曾浩輝引英國做法為例，當地政府因預計疫情需三至四個月才見頂，料市民不會願意閉關數個月，故選擇讓人自然感染，但曾浩輝指出此邏輯危險在於短時間多人感染會拖垮醫療制度，因此近日英國亦增加控制疫情的措施，包括呼籲民眾減少聚會及外出等。

他估計英美等國的疫情需一至兩個月才能平穩，視乎國力是否足以控制，但較落後的地區如中東、非洲等則難以評估。至於本港，他提到近日街上的人流漸增加，明白有人或「忍唔住、鬆一鬆係人之常情」，但香港是否可繼續「守得住」，視乎市民的衛生意識可維持多久，萬一鬆懈亦可能「捱唔到」。