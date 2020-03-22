【新冠肺炎】有學生從美國經台返港　無被要求檢疫　政府稱再跟進

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球擴散，港府自3月19日起要求澳門及台灣以外入境的人士需強制14日檢疫，這批人入境後會獲發手帶追蹤檢疫位置。 惟有一名學生在社交網站分享稱，上周五（20日）從美國經台灣轉抵香港時，無職員向他詢問過去14日的旅遊史，亦無人向他派發手帶及講述檢疫要求，只交了健康申報表便獲准離開。該學生察覺不妥向機管局人員表明自己無手帶，擾攘一輪最終獲告知「唔係一定要戴手帶」便被放行，該學生稱已回家自我隔離。 衞生署衞生防護中心下午表示，需再了解並跟進這宗經台灣轉機抵港的個案，未透露更多詳情。

自3月19日起，除澳門及台灣以外地區的人士抵港均需配戴手帶，並配合手機應用程式在家檢疫，但有學生在網上發帖文揭露措施有漏洞。

向機場職員查詢 等候多時無人處理

該學生從美國先飛抵台灣，於20日抵港，他透露在下機後獲指示前往藍色通道，在該處遞交了健康申報表後，未獲派手帶後便順利出境，他隨即感不妥，因自己過去14日曾逗留美國，但無職員查問他的旅遊史，亦無人為他戴手帶，及講解檢疫事項。他與同行朋友隨即向機管局職員查詢，惟等候逾一小時仍未有相關人員可處理。

最終擾攘近個半小時，有職員向該學生稱「其實都唔係一定要戴手帶」，又稱既然已交申報表，「有咩事有人聯絡」。該學生重覆確認後便自行乘的士回家，並計劃自我隔離14日。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午被問到該宗個案時，僅稱需再跟進台灣的情況，並向同事了解上述個案詳情，她稱旅客返港相關的資訊，一般需經由入境處轉介衞生署作跟進。

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