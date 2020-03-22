【新冠肺炎】PURE Fitness確診者曾用桑拿　兩人曾上私人教練課程

本港新型冠狀病毒肺炎確診個案突破300宗，近日至少有四名確診者曾到Pure Fitness健身。Pure Fitness周五（20日）宣布即日起關閉所有Pure Fitness及Pure Yoga分店至4月2日，今日（22日）再進一步在公布兩名確診會員（第195宗及248宗個案）使用健身設施情況，當中248宗個案曾到訪中環建業榮基中心分店的nood food café及使用桑拿設施，兩人均曾接受私人教練訓練。

Pure Fitness周五（20日）宣布即日起關閉所有Pure Fitness及Pure Yoga分店至4月2日。（資料圖片 / 余俊亮攝）

Pure Fitness表示，在3月19日確診的29歲男子（第195宗個案）在潛伏期間曾到訪蘭桂坊加州大廈分店（3月5日、6日、10日及11日）、中環工商銀行大廈分店（3月4日、8日、12日、14日及15日），以及中環建業榮基中心分店（3月16日），沒有參與任何團體健身課程及使用桑拿設施，也沒有到點餐區，他只有在中環工商銀行大廈分店接受私人教練訓練，而該名教練沒有任何病徵及已看醫生，在等候測試結果期間會被隔離14日。

私人教練需隔離 稍後再公布其餘2個案詳情

至於第248宗個案、在3月20日確診的33歲男子，Pure Fitness表示他在3月9日、13日及16日曾到訪中環建業榮基中心分店，13日及16日均接受私人教練訓練，而其教練在等候測試結果期間亦接受隔離。該名男子曾到訪nood food café及使用桑拿設施。Pure Fitness承諾當收到衛生防護中心提供的資料後，將進一步公布第199宗29歲男子及227宗28歲男子個案在健身室內使用設施情況。

Pure Fitness又表示，在3月19日下午知悉有第二宗確診個案曾在其分店健身，已立即決定關閉涉事分店14日，以及在20及21日進行徹底清潔；其後當得知再有新增個案，20日已決定關閉所有分店14日，以及在所有場地進行更徹底清潔，以及要求涉事分店員工接受14日家居隔離。此外，由於全線分店關閉14日，Pure Fitness指所有私人培訓，私人瑜伽，營養服務或任何其他私人服務的有效期將延長14日。

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