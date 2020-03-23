港青YMCA裁員　部份人參與籌組工會　質疑政治打壓

香港基督教青年會(YMCA of Hong Kong，港青）日前裁員28人，部分員工今（23日）申訴指，懷疑被解僱與籌組工會有關。工會籌委之一、曾發起罷工實名聯署的社會服務主管，以及其下屬都被炒不能倖免。另部分被裁員工亦曾要求管理層就反修例事件表態，質疑此舉觸碰總幹事神經，招致被解僱的「清算下場」。立法會議員邵家臻及張超雄批評，資方以財困為名，實則政治清算及打壓為實。 《香港01》已向港青及勞工處查詢，正待回覆。

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工會籌委之一、員工K小姐（化名）稱，自去年6月起已萌生成立工會念頭，期望建立勞資溝通橋樑，及為員工發聲，惟她指總幹事何慶濂多次透露微言，甚至出言恫嚇，「佢話我哋唔係同機構同行，又話聽其他企業朋友講，一知道有員工成立工會，就即炒。」K小姐又引述稱，總幹事質疑新新工會帶「政治目的」，僅旨在爭取特首選委票，「佢話機構有兩票，總幹事可以投，如果你哋做得好，畀你哋又有咩所謂。」

被裁員工：總幹事曾要求停止籌組工會

K小姐續稱，總幹事曾於12月與工會籌委會面，期間曾要求停止籌組工會，又明言即使成立，亦只能以「幫機構」為主，包括遏止員工申償工傷情況，「佢覺得員工claim工傷，係呃緊機構錢」。籌委同月向勞工處職工會登記局入紙申請成立工會，及至今年3月12日獲批，翌日公司即以財困為由，向28名員工發「大信封」，包括社會服務部全數員工共9人，K小姐補充稱，社會服務部主管是工會籌委之一，質疑資方將異己「連根拔起」。

港青日前裁員28人，牽涉其中的部分員工今（23日)申訴指，懷疑被解僱與籌組工會有關。（陳淑霞攝）

根據職工會條例，成立工會最低法定人數為7人，K小姐指，原有8人「埋班」組工會，惟有兩名籌委遭解僱，暫未掌握其餘仍在職的籌委會否打退堂鼓，亦不肯定工會會否因而瓦解，「依家瀰漫一片白色恐怖。」

另一被炒員工H小姐則稱，社會服務部曾積極就反修例事件表態，包括向資方爭取情緒輔導及家庭支援等服務，惟總幹事以港青屬「政治中立」為由拒絕，「佢話平靜前，我哋咩都唔會做。」部分員工亦曾就警暴質詢總幹事，對方則聲稱「要同油尖旺指揮官保持良好關係」，又暗示「不能與政府唱反調。」

立法會議員張超雄表示，資方於工會正式成立後，旋即將個別籌委解僱，「明顯係政治打壓」，他又稱，港青流動資金高達1.7億元，每月支出約2000萬元，被裁員工人工支出僅27.5萬元，直言資方以財困為名，實則政治清算為實。張稱，港青屬慈善機構，可獲豁免繳税及以象徵式地價批地，他認為，港青將總部社會服務部全數員工解僱，「咁係咪只經營酒店？咁政府係咪仲要畀咁多好處？」立法會議員邵家臻則稱，將會繼續跟進事件，如打壓工會屬實，將要求總幹事引咎辭職。

協助港青員工籌組工會的職工盟社工會組織幹事曾紀南指，按勞工法例，員工倘因組織工會遭到解僱，即屬不合理解僱，或可循勞審處追討及要求復職，工會現階段將收集資料及研究，不排除進一步向勞工處申訴。