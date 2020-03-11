【新冠肺炎】屯門宏廣國際幼園因疫情財困　本學年完結後將停運

受新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響，全港學校已停課了個多月，最快要在4月20日才分階段復課。幼園學界早前已出現退學潮，不少幼園直言面臨財政壓力。位於屯門的宏廣國際幼稚園今日（11日）向家長發信，指受疫情影響，上月起學生退學人數不斷上升，學前班退學人數更達八成，直言學校無法在此財政情況下繼續經營，故校董會決定本學年完結後會結束營運。校方承諾會盡力推薦學生轉校。 《香港01》已就事件查詢，正待教育局及學校回覆。

宏廣國際幼稚園今日（11日）向家長發信，指受疫情影響，校無法在此財政情況下繼續經營，決定本學年完結後會結束營運。（「Wellcome International Kindergarten & Nursery 宏廣國際幼稚園及幼兒園」facebook相片）

在2012年創校的宏廣國際幼稚園今日向家長發信，指受疫情影響，今年二月起學校學生退學人數不斷上升，學前班退學人數更達八成，加上三月份學費減半，考慮到來年租金上調，學校無法在此財政情況下繼續經營，故校董會已作沉重決定，宏廣國際幼雅園、宏廣國際幼兒園將在本學年完結後（即今年7月31日）結束營運。

學校指，已請教育局協助提供本區學額空缺資料予家長，並承諾會竭盡所能推薦該校學生到其他幼稚園或幼兒園就讀。

至於已交來年留位費之新生家長，須在本月底前填妥及寄回申請退款表予學校，學校在四月底前會聯絡家長回校領取全數退款。

《香港01》已就事件向教育局及學校查詢，正待回覆。

按幼稚園概覽資料顯示，該校上、下午班以及全日制約有184名學生；而按教育局收費證明書，該校半日制學費介乎55,680至66,600元，而全日制學費則介乎，86,640至90,120元。