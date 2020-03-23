【新冠肺炎】逾八成學校極缺口罩　四成教師稱28日無個案才可復課

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，政府昨日宣布2020年中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考，全港學校無限期停課直至另行通告。 教協一項調查顯示，超過四成受訪會員認為香港連續28日沒有任何新增確診個案才可開始復課。口罩存量方面，超過八成受訪者表示，其學校嚴重欠缺口罩，只有4%受訪者指學校有足夠口罩。

教協一項調查顯示，超過四成受訪會員認為香港連續28日沒有任何新增確診個案才可開始復課。（鄺曉斌攝）

教協於今年3月19日至21日期間，向中小學、特殊學校及幼稚園的教協會員發問卷，共收到4,553個有效回覆。

有97.2%受訪者表示，同意或非常同意本港疫情穩定、學校有充足口罩儲備的情況下才能復課。至於疫情穩定標準方面，有41.2%受訪教師認為需連續28日沒有任何新增確診個案才可復課，18.6%表示需連續14日沒有任何新增確診個案才可復課。

在滿足復課標準的情況下，78.6%受訪教師支持分階段復課，當中54.5%受訪者認為應相隔兩周。

有81.5%受訪教師表示，其學校嚴重欠缺口罩，另有13.6%受訪者表示尚欠少量口罩。調查統計一旦全面復課，中學平均需日耗787.2個成人口罩，小學則平均日耗279.4個；兒童口罩方面，小學平均日耗1,008.3個，幼稚園則需日耗415.5個。

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教育局較早前宣布會向全港公營學校、直接資助計劃學校、私立中小學及幼稚園發放一筆過「防疫特別津貼」，津貼額由1萬元至2.5萬元不等。教協會長馮偉華表示，現時口罩供應緊張，價格偏高，即使當局已提供津貼，情況是「買唔到多過無錢買，其實筆錢都唔太好使。」

被問及學校應否動用暑假補課，馮偉華認為，暑假其中一項作用是讓老師休整，完全沒有暑假是不實際。至於應否延遲放暑假或動用部分暑假補課，他則認為最好交予校方及老師討論，作校本決定，同時教育局應提供清晰指引，給學校提供具彈性的處理空間。

「無限期停課」的情況，學校考試應如何處理？教協副會長、中學教師田方澤認為，處理非應屆學生的考試安排時，校方實際上可自行調節範圍，例如延遲考試時間至暑假或下學年，不過就一目前而言仍須視乎疫情進展，學校