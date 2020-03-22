【新冠肺炎】全港無限期停課　葉建源：若全面復課日耗100萬口罩

香港新型冠狀病毒確診數字急增，特首林鄭月娥昨天（21日）宣布多項追加措施，包括中學文憑試（DSE）開考日期由3月27日延至4月24日；全港復課日期由原定4月20日再延期，直至另有通告。 教育界立法會議員葉建源今（22日）表示，復課有兩個考慮關鍵，首先是疫情必須受控，例如在28天內沒有不明源頭的確診個案才可以考慮復課。其次是學校必須有足夠的防疫物資，他指一旦全面復課，學校每天要消耗100萬個口罩，而且要有不同的尺碼切合青年和幼齡學生的不同需要。

教育界立法會議員葉建源表示復課的考慮關鍵是疫情必須受控，例如在28天內沒有不明源頭的確診個案才可以考慮復課。(資料圖片/彭毅詩攝)

葉建源在港台節目《給香港的信》中表示，新型冠狀病毒肺炎在世界各地都有爆發，本地的疫情極可能因外地輸入新個案以致沒完沒了，以2003年沙士經驗推測疫情可望在夏天炎熱氣溫來臨時結束的估計，極可能不再適用。

他促請政府推出第二輪抗疫基金，協助在第一輪被忽略的行業，例如教育領域中的補習社及教育中心、為學校提供課外活動訓練的兼職導師和教練等等。

停課期間，不少中小學都編制「網上教學」素材供學生在家上課，葉建源指，遙距授課的「停課不停學」雖然可以彌補停課的代價，但效果非常參差，只能視為一種迫不得已的補救性措施。

他解釋，遙距授課暴露出社會貧富懸殊和「數碼鴻溝」的嚴重性，部分中下階層學生家中沒有電腦，或沒錢上網，或網速太慢，根本無法參與網上遙距學習。網上教學基本建設的高速公路無法連接到基層兒童，他們就只有「停課即停學」了。