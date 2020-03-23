【新冠肺炎】Brufen成分被指令病情惡化　日手信藥EVE QUICK含有

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，對此病毒仍在研究中。醫學期刊《刺針》日前發表研究稱，布洛芬（Brufen）消炎藥或會令新冠肺炎病情惡化。《香港01》向本港多名醫生及藥劑師查詢，他們均表示對此研究未有定案。不過感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，此藥容易構成炎性副作用，譬如胃潰瘍、腸潰瘍，也可能影響腎臟及心臟功能。 Brufen成份的退燒止痛藥物並不罕見，不少到日本旅行人士，或會購買過「EVE QUICK」止痛藥，其正含有Brufen（Ibuprofen）成分。

醫學期刊《刺針》（The Lancet）早前發表一項研究提出假說稱，服用布洛芬消炎藥後，一種酶會遭強化，或會促進新冠肺炎感染，並使病情惡化。世界衞生組織發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）回應稱，聯合國衞生組織的專家正作相關研究，又建議有感冒徵狀的病人自行買藥時，盡量不要選擇此藥。

日本手信藥EVE QUICK退燒止痛藥含有Brufen成分。（資料圖片）

本港醫生：盡量不向病人處方

《香港01》向本港多名醫生及藥劑師查詢，他們均表示對此研究未有定案，亦未曾進行相關臨床測試。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，不清楚此藥物會對哪些肺炎病人構成健康風險，亦未知影響原理，但指出此藥容易對人體造成炎性副作用，譬如胃潰瘍、腸潰瘍，也可能影響腎臟及心臟功能。他又稱，布洛芬屬於「相對舊」的藥物，已被撲熱息痛等副作用較少的藥物取代，笑言「唔用都唔係啲咩大損失」。他續說，縱然未能確定布洛芬對新冠肺炎病情的影響，醫生業界也留意到《刺針》的研究，盡量不向病人處方此藥物。

醫學期刊《刺針》日前發表研究稱，布洛芬消炎藥（Brufen）消炎藥或會令新冠肺炎病情惡化。（資料圖片）

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布洛芬常用於退燒、紓緩關節痛和感冒

港九藥房總商會副理事長及藥劑師張德榮說，布洛芬常用於退燒、紓緩關節痛和感冒。他表示，病人可於註冊藥房購買此藥，非常易買。藥房業界現已得悉此藥或會令新型肺炎患者病情惡化，而市面上有不少代替品，所以藥房會盡量給其他藥物予有感冒徵狀的病人。