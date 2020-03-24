【張舉能接任】曾審梅艷芳遺產案　聰明反應快　被指偏保守

終審法院常任法官張舉能，將接任明年一月退休的首席法官馬道立，行政長官林鄭月娥今早(24日)主持行政會議前宣布有關安排，但有關任命仍有待立法會同意。 張官是一名土生土長的本地法官，他較年輕時已選擇加入司法行列任法官，故他在執業期內，並未獲頒資深大律師的資格，然而不少與他交過手的同業，甚至很資深的大律師，都大讚張官非常聰明，總能迅速捉到重點。張官最令人津津樂道的案件，或要數上他當年審理已故歌手梅艷芳的遺產案，對於不斷提出訴求的梅媽，總能軟硬兼施，解決梅媽的疑難。 張官近年亦處理過不少受爭議的案件，包括梁頌恆及游蕙禎的宣誓案，他當時稱法庭需要跟隨釋法，曾令人質疑他立場偏向保守。

法官張舉能獲任命出任首席法官一職。(資料圖片)

未獲委會資深大律師 升官仕途順暢

張舉能於1961年於香港出生，他在本地接受中小學教育後，入讀香港大學法律系，曾到美國哈佛大學升學，並取得法學碩士。畢業後曾在香港大學任過一段短時間。張在1985年取得執業資格開始私人執業，其執業期間，並未有獲資深大律師資格。

張官在2001年獲委任為區域法院法官，同年年底獲委任為高院暫委法官，2003年成為高等法院法官，2004年主要處理遺產案件，包括處理過已故歌手梅艷芳的遺產案，2008年開始主理憲法的案件，並處理過多宗涉及人權法的案件。

張在2011年接任馬道立成高院首席法官，成為第四位任這職位的本地法官。司法機構於2018年3月宣布委任張官為終審法院法官，以接替退休的鄧國楨法官。

同業指處事聰明有條理

張舉能是資深大律師馮華健的徒弟，也曾跟資深大律師兼前立法會議員余若薇半年。余若薇過往接受訪問時曾提過，指張第一天跟她時，曾叫張看一叠文件，張看後立即可說出3個回應，故對張印象深刻，又認為張官做事迅速有條理。

張在約四十歲時便加入司法機構，並一直任官至今。張官雖然沒有資深大律師的名銜，但不少與他工作上有接觸的同業，都大讚他聰明，對案件非常理解，並能一針見血指出重點。

面對梅媽軟硬兼施妙語如珠

張官其一單最令人津津樂道的案件，要數他當處理遺產訴訟法官時，曾處理已故歌星梅艷芳的遺產案，梅媽覃美金常就大小事情上庭提出申請，張官每次都會耐心聆聽，又會軟硬兼施向梅媽解釋。有次梅媽嫌每月12萬元生活費不夠，因為每月要付6.5萬還律師費及卡數，故要求「加碼」，否則可能要破產。

張官聽罷，仍是耐心地向梅媽解釋遺產會被花光，之後又說「破產或者也是好事」，最後仍准遺產每月代梅媽還3萬元債，並會直接代還，免梅媽「受不住引誘」。梅媽雖不很滿意安排，最終仍是接受了。

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亞視熄機問為何不讓別台補上

張官成為上訴庭法官後，仍不失他一貫作風，聽到律師們的陳詞時，往往能一針見血地指出問題。他有次在處理香港電視就未能獲發免費電視牌照的上訴聆訊時，當時正值亞視面臨「熄機」，張官在雙方律師陳詞之間，突然問道：「如果有個電視台要倒閉，為何不讓另一個電視台補上？」然而張官最後綜觀全案，至他個多月後下判詞時，稱經歷過亞視倒閉，深深明白到一個電視台的結束對社會的影響，故認同政府在發牌時，需要考慮市場及可持續性等公眾利益，最終判政府勝訴。

梁頌恆及游蕙禎當年的宣誓覆核案，張舉能法官亦是上訴庭聆訊的主審法官之一。(資料圖片)

梁游宣誓案重申須跟隨釋法決定

曾有報道提過，張官是一名基督徒，而他在當上訴庭的法官的7年多，也處理過不少涉及重大爭議的案件，例如青年新政成員梁頌恆及游蕙禎的宣誓案件。聆訊期間又出現了釋法事件，張官處理上訴時，一再重申法庭需跟隨釋法的決定，故當時有人質疑張官是一名態度及立場惼向保守。

堅持一夫一妻婚姻制度

不過，對於近年常被帶上法庭爭論的同性婚姻平權問題上，雖然近年法庭已採較開放的態度，但張官仍在上訴庭的法官時，裁決仍是略偏向較保守的一個，例如他在英籍女同志QT要求其同性伴侶以受養人身份留港，當時以張官為首的三名法官，均有判QT上訴時勝訴。

然而同樣包括張官在內的3名法官，前年在上訴庭處理入境主任梁鎮罡的案件，即要同性伴侶可享公務員配偶待遇，及合併評稅的上訴案中，張官等一再重申「一夫一妻」的婚姻制度，不但裁定梁敗訴，更連梁在原審時就公務員福利的勝訴部份，亦改判政府勝訴。而梁的案件，至終審法院上訴，才大獲全勝。

去年拒區諾軒范國威終極上訴

張官在前年才正式升至終院法官，但已處理過不少受爭議案件，包括前年協和小學有老師涉嫌用自己手機偷拍試題案，最終被裁定不能引用「不誠實取用電腦」的控罪提控。

另外，去年前議員區諾軒及范國威，在周庭及劉頴康的選舉呈請勝訴後失去議席，區及范曾到終院申請上訴許可，也是由張官主理，張官以法庭無權因政治因素，讓一個被裁定非妥當當選的人當選及保留議席，即時拒絕了區、范的申請。

香港律師會主席彭韻僖表示歡迎張舉能法官獲委任終審法院首席法官，她指張官在司法界任職超過30年，當中逾一半時間在司法機構工作，處理過多宗涉複雜的案件，具有豐富的司法和行政經驗，在司法機構內外都備受尊重，定能勝任終審首席法官的工作。張官亦是首席法官轄下資訊科技委員會的成員。現時法院迫切需要科技改革，確保法治得到彰顯。彭相信以張官對資訊科技的認知及知識，絕對有能力可以帶領司法機構進入21世紀。