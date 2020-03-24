【新冠肺炎】蘭桂坊群組增6人確診　中招樂手3間酒吧「除罩」演出

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，本港今日新增30宗個案，累計387宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，今日再增五名在酒吧表演的菲籍樂手確診，亦有一名蘭桂坊酒吧服務員確診。該樂隊曾在蘭桂坊Insomnia、灣仔Centre Stage和灣仔Dusk Till Dawn酒吧演出，期間無戴口罩。

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「蘭桂坊表演群組」增至八人

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，「蘭桂坊表演群組」今日新增六人確診，包括五名菲籍樂隊成員（第362宗、367宗、384宗、386宗及387宗），以及及一名在蘭桂坊Insomnia酒吧工作服務員的30歲女服務員（第360宗）。連同早前確診的29歲男樂手（第276宗）和39歲男樂手（第343宗），該群組現有八人。

張竹君表示，該樂隊曾在蘭桂坊Insomnia、灣仔Centre Stage和灣仔Dusk Till Dawn酒吧演出，期間無戴口罩。她續說，樂隊成員關係密切，而且音樂表演期間，酒吧較多人聚集，情緒較興奮，是高危活動。她又稱，當局已要求相關酒吧大清洗，並會詢問員工有否出現病徵。

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