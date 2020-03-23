【新冠肺炎】蘭桂坊駐場歌手確診　曾訪英男疑成傳播源頭

近日本港新增確診個案中，多人都表明曾去過蘭桂坊，又或在該處工作。衞生防護中心今日（23日）指，今日有2宗新增個案都曾去過蘭桂坊，包括第343宗個案，是一名在蘭桂坊餐廳及酒吧的駐場歌手。另有個案涉曾外遊英國，即第332宗個案32歲男子，回港後曾與早前確診蘭桂坊群組、沒有外遊記錄的三人（第191、217、250個案）接觸，未知是否病毒源頭。 至於Pure Fitness群組，第339宗個案32歲男子確診，曾到工商銀行大廈分店健身；至於早前確診的會員（第195宗）的61歲母親（第322宗）亦確診。

受疫情影響，蘭桂坊近日一片冷清。（資料圖片 / 羅君豪攝）

蘭桂坊再有染病，繼早前有一位於蘭桂坊多間食肆工作表演的樂手確診，今日與其一同工作及負責主唱的39歲男子亦中招，他在3月21日開始喉嚨不適，成本港第343宗個案。此外，第332宗個案曾於在3月4日至11日到過英國，回港後曾與早前三宗確診、曾在蘭桂坊共膳個案接觸，該三人均沒有外遊記錄，新確診者是因得知朋友確診，故自行求醫檢測。

張竹君：仍需調查是否源頭

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除第332宗個案是群組病毒源頭，皆因其他接觸者均沒有離港，但目前難以肯定，在聚會時也不知是否已帶病毒，仍需時調查。

此外，近日至少有四名確診者曾到Pure Fitness健身，今日新增一宗個案，第339宗個案曾到工商銀行大廈分店健身，沒有外遊記錄，在3月20日發燒、有痰及頭痛，該分店是第195宗個案在潛伏期曾五度到訪健身的地方。至於第322宗個案61歲女子，張竹君指她是第195宗個案的母親，她在3月21日出現發燒及喉嚨痛。

Pure Fitness周五（20日）宣布即日起關閉所有Pure Fitness及Pure Yoga分店至4月2日。（資料圖片 / 余俊亮攝）

黃加慶形容百年難遇「全球大流行疫症」

近日香港多宗確診個案都曾在酒吧或食肆聚餐，政府今日宣布將修例禁止全港約8600家另有酒牌的酒吧食肆、會所賣酒。衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生指，在酒吧聚會，很多人會長時間不戴口罩聊天，確實構成感染的危險。

他認為過往很多大型聚會已經取消，現在遇到百年難遇的全球大流行疫症，在公共衛生層面，確實需要採取一些「想像不到的」嚴厲措施，他提及德國已經禁止2人以上的聚會。他指出，現在香港的疫情正在緊急關頭，社區層面大家應該介紹接觸，增加社交距離，市民也應該停止一些非必要聚會。

黃加慶形容現在遇到百年難遇的全球大流行疫症。（羅君豪攝）

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼