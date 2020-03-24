【新冠肺炎】機場衞生署醫生裝備不足？張竹君：所接觸旅客非高危

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在港繼續擴大，今天（24日）再新增30宗個案。昨天確診的一名衞生署醫生，其有病徵的同事暫時對病毒測試呈陰性反應。 政府醫生協會主席李慧茵今天透露，在機場負責檢疫的衞生署醫生由其他部門調配，培訓不足；而工時又長，裝備不充足等多項問題。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會回應時，指衞生署醫生所接觸的旅客都非有病徵者，「不是特別高危，可能同喺街見到嘅人差唔多」，因此不需穿著整套裝備，不過她又稱當局正檢視有無需要加強防感染措施，但暫未有定案。

確診醫生同事檢測呈陰性

張竹君稱，昨天確診的衞生署醫生，其有病徵的同事暫時對病毒測試呈陰性反應。而當局仍在調查該名醫生的感染途徑，她認為如該醫生在機場用餐及使用洗手間等，都有機會染病。

對於有醫生工會質疑在機場負責檢疫的醫生由其他部門調配，培訓不足，工時又長的問題。張竹君稱，由於衞生署其他部門因應疫情而暫停了服務，因此會調配其他部門到機場協助檢疫，「會加強培訓，希望喺做嘢前教佢哋，等佢哋注意到一啲特別情況。」她又指「在逆境期間工作時間都長咗啲。」

張竹君指衞生署醫生所接觸的旅客都非有病徵者，「不是特別高危，可能同喺街見到嘅人差唔多」，因此不需穿著整套裝備。 （盧翊銘攝）

「可能同喺街見到嘅人差唔多」

至於對於裝備不足，包括曾經不容許工作人員戴面罩、需重用面罩、沒有指定更換裝備的地點等質疑，張竹君就指，感染控制的職員會對不同場景的裝備作出不同建議，並非所有場合都需戴N95口罩，就如在醫院接觸病人時，也是做高風險醫療程序時才需要配戴。她稱，如衞生署人員需接觸有病徵者，才需穿著整套防護裝備，但機場旅客如有病徵，已被轉到亞博，由醫管局人員跟進，因此衞生署人員不需穿全套保護裝備，「面對嘅人唔係特別高危，可能同喺街見到嘅人差唔多」。

她稱，感染控制部人員已到機場檢視有無需要加強防感染措施，但暫未有定案，「睇下有咩可加強，令同事有信心接觸旅客。」

張竹君又稱當局正檢視機場檢疫有無需要加強防感染措施，但暫未有定案。 （盧翊銘攝）

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