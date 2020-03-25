【新冠肺炎】南華會周四起關閉所有設施　暫停課程至另行通知

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥日前宣布新一輪防疫措施，包括要求所有受私人遊樂場契約監管的場所，需要停止開放康樂設施、更衣室等，亦會呼籲私人會所跟從。 南華會宣布，將於周四（26日）凌晨起關閉所有設施，及暫停所有康體課程、私人課程及訓練。

南華會會所有游泳池、草地球場、桌球室、劍擊場等。（南華會Facebook圖片)

南華會分別在銅鑼灣加路連山道設有會所，及在京士柏衛理徑設有網球中心。南華會宣布，因應特首公布所有私人遊樂場地契約的會所必須停止開放所有康樂體育設施及更衣室，並獲民政事務局去函要求，該會將於周四（26日）晨起，關閉所有設施，除停車場外；同時暫停所有康體課程及訓練、私人課程及訓練，直至另行公佈為止。此外，自周二（24日）下午起亦會關閉中菜酒家。

【新冠肺炎防疫措施】林鄭月娥3月23日見記者，宣布新一輪防疫措施，否認反應遲緩，曾經批評醫護威逼封關的她，又一度哽咽說醫護抗爭數月，呼籲檢疫人士切勿外出。（羅君豪攝）

特首林鄭月娥早前宣布因應康樂及文化事務署已重新關閉康體設施，處於政府批出私人遊樂場地的私人會所若未採取類似措施，政府會發信要求他們停止開放有關設施。當中會所需要停止開放康樂體育設施，更衣室和幼兒遊玩設施。至於私人會所，政府亦呼籲他們採取同樣措施。

香港遊艇會、香港哥爾夫球會日前亦分別回覆指，需要時間作進一步了解及待政府提供進一步資料，將跟從特區政府發出的指示作配合。

▼最新一輪防疫措施▼