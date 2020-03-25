【新冠肺炎】湯家驊批禁酒令「到皮不到肉」　葉劉憂司法覆核挑戰

行政會議成員、資深大律師湯家驊今(25日)早接受港台節目《千禧年代》訪問時，直指禁酒令不適用，又認為政府原意不是禁飲酒，而是減低公眾社交活動及群聚集，而禁酒令難以達到截斷感染鏈的目的，兼引起業界不滿，質疑是否值得做。他又指政府未來可能面臨司法覆核挑戰，「如果措施唔係有效又阻止唔到病傳播，咁被成功司法覆核挑戰都與人無尤。」 湯家驊指面臨疫情有社區爆發危機，政府仍在討論「到皮不到肉」的方案並不恰當，必須即時採取更果斷有效的措施，效法外國限制外出聚會人數不可以多於某數目，例如在餐廳用膳同枱不可以多於四人，枱之間保持2米距離，「食煙都唔得」。

湯家驊建議效法外國限制外出聚會人數不可以多於某數目，例如在餐廳用膳同枱不可以多於四人，枱之間保持2米距離。（李澤彤攝）

湯家驊表示，德國、英國法例禁止兩個人以上的聚會，惟香港多四人家庭，若然要一家人分枱食飯不合情理，限定人數可以再討論，建議二至六人，四人最適合。「全世界都做緊，香港唔可以獨善其身，覺得世人皆醉我獨醒。」

湯家驊指有關措施不會長久，可先試行兩周，他呼籲市民「咬住牙根，忍耐14日唔好出街」。他解釋，由於19日入境隔離措施生效前，有帶菌者已經返港，他們感染社區機會甚大。至於會否參照外國做法實行居家令，湯認為香港疫情暫時未嚴重去到其他國家的地步，但如嚴禁多人聚集的招數不湊效，則不能排除更嚴苛的措施例如宵禁。

葉劉憂「禁酒令」受司法覆核挑戰

另一名行政會議成員葉劉淑儀在商台節目《在晴朗的一天出發》中，亦稱政府欲以實行「禁酒令」來減少社交接觸，並非最好方法，「全球只有香港咁做」。她認為應該是以針對聚集行為而非場所去推出措施，又指「禁酒令」是要立法限制個人自由，在普通法原則下，要合符限制比例，憂或會受到司法覆核挑戰，預料法例未必能通過。