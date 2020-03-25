【新冠肺炎】分地區規定回港人士戴手環　張竹君：湖北返港毋須戴

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情在全港肆虐，從今日（25日）起，所有於抵港前14日曾到所有海外國家、台灣和澳門的人士，均需接受強制檢疫。另一邊廂，內地湖北省今日起解封，從當地抵港人士亦須接受強制檢疫。現時內地新增個案已經較外國為少。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（24日）表示，政府一直評估內地及外地的風險，現時主要的挑戰是外地，須先集中火力處理，所以從湖北返港的檢疫人士毋須戴手帶。她又稱，現時當局所用的手帶只有一種顏色，檢疫人士在返回家居之前有約兩小時的緩衝時間。

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聶德權：湖北包機到港人士毋須入檢疫中心

政制及內地事務局局長聶德權上周六（21日）稱，由於香港輸入個案激增，政府須要為檢疫中心預留足夠單位，以處理突發情況。他公布，因應湖北省疫情最近轉趨緩和，第二批包機接回的香港居民毋須入住檢疫中心，只須接受14天家居檢疫，而政府會為他們進行深喉唾液測試。

張竹君昨日稱，截至前日（23日），由內地抵港、需要接受強制檢疫的人士有7萬多人，而由外國抵港、需要接受強制檢疫的人士有2萬8千多人。

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張竹君：海外國家較高風險 須先集中火力處理

疫情在海外不斷蔓延之際，內地湖北省今日（25日）起解封，武漢市則將在4月8日解封。從內地、台灣及澳門返港的人士，是根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）處理；而從歐美等海外地區返港的香港居民，則是採用《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），屬不同法例。

被問從湖北省回港的人士會否獲發手帶，張竹君說，「而家見到個案係喺歐美、全世界返嚟，反而內地控制得比較好，所以手帶會集中畀外地返嚟嘅人士先。」她表示，政府一直評估內地及外地的風險，現時主要的挑戰是外地，須先集中火力處理。

兩小時「緩衝期」

張竹君又稱，現時當局所用的監察手帶只有藍色，提供予需要家居檢疫的人士配戴。至於確診人士的密切接觸者，則會被送到檢疫中心。抵港人士如果需要家居檢疫，在返回家居之前有兩至兩個半小時的緩衝時間，她呼籲這些人士盡快回家檢疫，不要四處走。