【新冠肺炎】機場八成店舖關門　員工點貨　餐廳食客稀少　

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情持續，政府宣布今日（25日）起封關，禁止從內地，澳門和台灣以外地區的本地居民入境，機管局亦寬免機場店舖14天租金，客運大樓內大部分的商舖及食肆由即日起暫停營業14天至4月7日。 《香港01》記者到過機場視察，客運大樓出境層有八成商舖未有營業，即使有繼續營業的店舖亦門可羅雀。而入境大堂的兌換店、網絡供應商、便利店以及食肆仍然營業，惟人流疏落。

受疫情影響，香港機場人流大減，抵港人士多戴上口罩快步離開。（梁鵬威攝）

政府決定「封關」，禁止非港人入境。機管局亦宣布推出新一輪支援措施，涉資10億元，包括豁免5個月停泊費及機橋費等，而大部分的機場商舖今日起暫停營業，機管局將會寬免商舖及食肆的租金14天。

記者今日到過機場視察，發現入境大堂的店鋪，包括兌換店、網絡供應商、便利店以及食肆均有營業，惟食肆大多轉用了即棄餐具及碗碟，而食客與食客間則分隔至少一張枱的距離。

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平時非常熱鬧的離境大堂，不少航空櫃位因為世界多地封關，未有航班運作而關封。大多的商店則未有營業，但仍有電子產品店及等營業，但入內光顧的多是空中服務員。有店舖則貼出六折優惠的宣傳海報，但內裡的店員卻忙於準備閉門，另有連鎖店店員正在盤點以準備未來休息兩星期。

有抵港人士透露，不會選擇在機場逗留，會直接回家接受家居隔離。但也有人因在飛機未有進食，入境後到食肆購買外賣後，在入境大堂的角落用餐。