【新冠肺炎】非港居民禁入境　機場客運大樓大部分商舖停業14日

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情加劇。由明（25日）凌晨起，所有從海外國家或地區乘飛機抵港的非香港居民，將不准入境，為期14天；從澳門及台灣入境的不論是否香港居民，需強制檢疫14日。有消息指，機管局要求零售商戶從明日起須停止營業14日，餐廳及便利店除外。 機管局回覆查詢表示，受最新的防疫措施影響，機場客運運作相應減少，客運大樓內大部分的商舖及食肆由3月25日起暫停營業14天至4月7日；約20間商舖及食肆將會維持營業，為旅客提供包括餐飲、藥店、便利店、找換店及免稅店等服務，惟營業時間將會縮短。

僅餘約20間商鋪及食肆將會維持營業

機管局表示，受最新的防疫措施影響，機場客運運作相應減少，客運大樓內大部分的商舖及食肆由3月25日起暫停營業14天至4月7日，約20間商鋪及食肆將會維持營業，為旅客提供包括餐飲、藥店、便利店、找換店及免稅店等服務，惟營業時間將會縮短。

因應有關的安排，機管局將會寬免暫停營業的商舖及食肆的租金14天，同時亦會寬免所有繼續營業的的商鋪及食肆未來14天的定額租金。

▼最新一輪防疫措施▼

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政府最新公布的防疫措施，由明日凌晨起，香港國際機場將停止所有轉機服務，而所有非本港居民從海外國家或地方乘搭飛機抵港抵港將不准入境；從內地、澳門和台灣入境的非本港居民，若過去14天曾到訪海外國家和地區亦不准入境。有關措施暫定為期14日。