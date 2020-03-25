【新冠肺炎】聶德權：兩包機接281名港人　傳播風險低未安排檢測

政府今明兩日（25及26日）各派兩班包機接載滯留湖北省的港人，負責統籌的政制及內地事務局局長聶德權今晚回港後見傳媒表示，今日成功接載281人回港，較預計少4人，其中1人臨時選擇不乘坐包機，另有3人未能通過體溫檢測。他認為，這批港人在過去兩個月經歷嚴密小區封閉式管理，傳播風險較低，加上政府病毒檢測容量有限，故僅要求他們回港後接受14日的家居檢疫。

聶德權今晚回港後見傳媒表示，今日成功接載281名港人回港。（梁鵬威攝）

聶德權表示，今日兩班包機共接載281名港人回港，當中121人來自咸寧市、16人來自黃石市、41人來自孝感市，另有43人分布在武漢市以外的湖北省地區，部分人有病患，或需要回港接受治療。在年齡分布方面。他稱，16歲以下有74人，當中3歲以下有13人；60歲以上有13人，3人有特別病患，一人是DSE考生；另有一人上次（則三星期前）未能通過體溫檢測，已密切監察其情況，今次通過體溫檢測及乘坐包機回港，整體行動順利。

被問及會否為接載回港的湖北省港人安排檢測，聶德權解釋湖北回港人士需要接受家居檢疫14日，是法定要求及必須遵守，違反檢疫令有刑責；而使用的檢疫方式屬風險評估，諮詢公共衛生專家及審視內地疫情後，認為武漢市以外湖北地區，疫情較三星期前大幅度緩和，無論是個案情況，以及城市局部交通開通、有序點對點放行及跨市跨省流動，加上今次接載的港人在過去兩個月基本上經歷嚴密小區封閉式管理，已經歷隔離及緊張個人健康狀況，認為安排有關人士回港家居檢疫是合適做法。

入境事務處處長曾國衞表示，今日整體順利，可準點出發及抵港。（梁鵬威攝）

下一輪包機未有定案

聶德權又指，本港面對輸入性個案風險，過去一周增加確診個案主要來自歐洲、美國及英國，加上檢疫中心容量有限，故必須用好檢疫中心，集中處理確診個案的緊密接觸者。他稱留意到社交媒體有人問及若內地疫情緩和，香港疫情嚴峻，為何仍接載滯留湖北港人回港，並解釋指目前武漢市對外交通仍封閉，也有港人因種種原因希望回港，希望向他們提供一個選擇的機會，照顧他們需要。他補充指，12名在當地確診港人已康復出院，不會上這兩天的包機，日後有求助時，入境處會跟進。

被問及會否考慮向下一批回港的湖北港人派發樣本瓶收集深喉唾液樣本，聶德權解釋，深喉唾液取板並非難事，但每日病毒檢測數量有限，公共衛生實驗室即使24小時運作，也有容量限制，必須妥善運用有關檢測，會按風險評估去做有關檢測。

隨武漢市將於4月8日解封，聶德權表示，這兩日會集中處理接載超過500名滯留港人平安回港，會否有第三輪包機則視乎仍有多少港人滯留湖北及當地情況（例如交通），日後再與湖北省政府商討，暫時未有定案。

▼最新一輪防疫措施▼