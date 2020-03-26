【新冠肺炎】米商：泰國米保證如常供應　存糧足逾1個月毋須搶購

新型冠狀病毒肺炎疫情（俗稱武漢肺炎）下，香港一度出現搶購大米情況，路透社日前報道指，越南在本周六前將停止簽署新的大米出口合約。 米行商會理事長陳建年今（26）早在港台節目表示，相關對香港應無大影響，業界早前已備足多於一個月的白米存量應市，而香港的大米供應主要源自泰國，業界已跟泰國方面溝通，對方保證如常供應，因此香港市民毋須擔心供應問題，不用到超市搶購。

疫情下香港一度出現搶購大米情況，米行商會理事長陳建年表示，業界早前已備足多於一個月的白米存量應市，泰國米保證如常供應，香港市民毋須擔心供應問題，不用到超市搶購。（資料圖片）

陳建年表示，本周二（24日）下午收到消息指越南政府停止出口大米，隨後當晚又收到消息稱當地政府撤回相關決定。他解釋，3月份屬當地的大米收成期，據悉因應疫情，當地商務部將於本周六前交報告，讓當地政府計算大米存量，因此停止簽署新的大米出口合約。他認為，越南米日後供應上大致上應沒有問題，越南政府的做法應是為求「穩陣」。

本港有儲糧制度 至少有15天糧食供應

陳建年續指，上述措施對香港的大米供應無大影響，因應早前的搶購潮，本港大米進口商於3月份，已備足多於一個月的白米存量應市。他強調，香港的大米供應主要源自泰國，業界已跟泰國方面溝通，對方保證如常供應，因此香港市民毋須擔心供應問題，不用到超市搶購。他又強調，香港有儲糧制度，能至少有15天糧食供應。

陳建年說，泰國米一度佔香港白米市場的九成，但由於泰國米較越南米貴，每噸貴逾兩成，因此部分進口商當年轉為入口部分越南米。

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本港工業貿易署數據顯示，今年首季食米總承諾進口數量為8.2萬公噸，越南米屬本港進口食米第二大來源，佔總體進口數字近三成；泰國米則佔逾五成。