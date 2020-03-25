【新冠肺炎】越南停簽大米出口合約　米商：價格已飊一成

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，本港曾現「米慌」，市民空群出動搶購，越南米是本港進口食米第二大來源，其供應或再添變數。據悉，越南當局昨一度考慮停止出口大米，惟隨後撤回，路透社今日最新報道指，越南在本周六前將停止簽署新的大米出口合約。 有米商表示，即使越南米最終停止供港，亦有其他產地食米可供補足，且本港亦有一個月食米儲備量，呼籲市民毋須擔心，亦有米商透露，消息傳出後，越南米價已升約一成，港人最愛的泰國米亦有機會略升；餐飲聯業協會會長黃家和則指，不少餐廳採用越南米，或會令成本上升，最終或需轉嫁市民，他期望措施可盡快解封。《香港01》記者於超市視察所見，暫未出現瘋搶食米情況。

《香港01》記者於超市視察所見，未見有市民搶購食米。(勞敏儀攝)

工業貿易署數據顯示，今年首季食米總承諾進口數量為8.2萬公噸，越南米屬本港進口食米第二大來源，僅次於泰國，前者佔總體進口數字近3成，後者則佔逾5成。本港亦有進口內地米、澳洲米及柬埔寨米等，但總額各不足1成。路透社今日報道指，越南會停止簽署新的大米出口合約，最少至3月28日。

米商：即使無越南米 就會轉泰國米

香港米行商會理事長陳建年表示，港商與大米供應商簽訂的合約期不一，但本港米商靈活，即使越南停簽新合約、或最終禁止食米出口，他們亦有對策，「無越南米，就會轉買泰國、柬埔寨米」。他又指，根據本港《儲備商品規例》，本港食米儲備足夠香港居民15天食用水平，各商戶亦有最少額外兩星期供應存貨，以作應急，「加埋都最起碼夠香港人食一個月」，呼籲港人毋須擔心。

他又提到，各產地食米進口量此消彼長，相信不同產地的食米可互相補足本港供應。陳舉例指，泰國米曾於2005、2006年穩佔近9成，及至2008年，受大米荒潮影響，泰國米漲價，令價格較便宜的越南米急促冒起。

業界：越南曾打算禁大米出口至5月底

香港陳記食品集團董事長陳勇前表示，昨日越南政府曾宣佈禁止大米出口至五月底，但由於業內有反對聲音，政府最終同意只暫停批核新合同，容許早前已簽訂合作協議的企業繼續出口大米。

食米是本港唯一法定儲備商品。陳勇前稱，由於大米入口數目須每季向工貿署申報，故料未來兩個月供應仍會持續穩定，但受疫情影響，形勢天天在變，兩個月後情況未明，須視乎泰越兩地政府的決策。至於中國米，因在港市埸佔比少，故價格仍然平穩。

他解釋，越南暫停大米新合約消息傳出後，越南米價已升約一成；而深受港人愛戴的泰國米，由於泰國當地過去一年天氣不穩，「大水災後再大旱災，影響收成」，故成本價貴約三成，亦傳聞泰國政府正考慮管制大米出口，故他預計未來大米價格有機會略升。

黃家和：餐廳多用越南米 或轉嫁成本至消費者

餐飲聯業協會會長黃家和則相信，措施屬短暫性，期望越南當局可盡快解封。他認為，即使越南米不供港，仍有其他食米來源，但隨之而來會是成本上漲。本港不少餐廳採用越南米，倘越南米供應緊張，他相信商戶或需選用其他產地食米，成本無可避免轉嫁至市民，「大家無可奈何捱貴米。」

本港早前曾因疫情關係，出現瘋搶日用品情況，超市貨架空空如也。(資料圖片)

工業貿易署回覆指，按政府規定，食米貯存商必須儲備足夠市民15天食用的存貨，以應付緊急或短期供應不足的情況。業界亦一直備有額外存貨。現時香港的食米總存貨超過政府規定的兩倍 ，足夠全港市民約一個月食用(約2,200萬公斤)。香港的食米由多個地方進口，包括泰國、越南、內地、澳洲等，供應不斷，米商從各地進口食米一直運作暢順。