【武漢包機】兩班湖北包機共接載277名港人　3人未通過體溫檢測

政府自昨日（25日）起，一連兩日派出專機接載滯留湖北省的港人返港，昨日共成功接載281人回港。港府今日繼續派兩班包機接載，兩班包機將分別於下午5時和8時17分抵達香港國際機場。 聶德權表示，今日接載277港人回港，3人未能通過體溫檢測而未能上機，形容兩日的接載行動順利，至於會否再派第三批包機暫未有定案。

政府今日繼續派出第二批專機接載滯留在湖北省的香港居民回港，入境處職員在武漢天河國際機場向乘搭專機的香港居民派發健康申報表。（政府圖片）

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港府今日再安排兩班專機接載滯留湖北省的香港居民返港。政制及內地事務局局長聶德權夜晚抵港後見傳媒，他表示今日接載277港人回港，另有兩人臨時退出，三人未能通過體溫檢測，他估計是因前往機場需數小時車程，期間或令體溫上升，強調必須全部通過4次體溫檢測才能上機。

今日的專機上，138人來自咸寧市、104人來自孝感市，另有35人分布在武漢市以外的湖北省地區；兩日合共接載588人回港，當中259人來自咸寧市、145人來自孝感市、76人來自黃石市，另有76人分布在武漢市以外的湖北省地區。

聶德權表示，這兩日接載的港人中，16歲以下有140人，當中3歲以下有24人；60歲以上有23人，8人有嚴重疾病，2人是DSE考生，2人是孕婦。聶德權表示，透過今次專機亦為當地滯留港人運送48罐奶粉，入境處人員會繼續照顧他們需要，例如運送藥物，目前已有15批藥物運抵湖北。

第二批四班包機接載588人回港

他解釋，港府今次再派出4班包機接載滯留湖北港人，是因為武漢機場仍未復航，沒有航班飛往香港或內地其他城市，但部分家庭需急切回港，例如工作、照顧家人，以及接受治療，但因交通問題未能啟程，為照顧他們所需才派出專機。他又指，入境處早前接獲超過4000人求助，兩次行動分別接載469人及588人，會再跟進當地滯留港人，會否再派第三批包機暫未有定案。

今次回港的湖北港人只需接受強制家居檢疫，不用佩戴手帶。聶德權重申，他們仍需透過手機分享實時位置， 認為每一種方法均無法百分百全方位監察，並指至今違反家居檢疫令的人士均不是從內地返港，也相信衞生署及政府資訊科技總監辦公室會再作檢討有關方法。

他又稱，目前檢疫方法按風險評估處理，但因資源及人手有限，故需要集中資源處理最高風險地方。聶德權又再被追問會否為湖北返港人士抽取深喉唾液化驗，他解釋在公共衞生角度來看，永遠做到最嚴厲是最安全，但近日海外地區人士確診個案數字及機率均高，故會集中力量處理海外回港人士。

聶德權表示今日成功接載277名滯留湖北港人回港。(林頌華攝)

今日近下午1時，乘坐第一班包機的港人，陸續到達武漢天河國際機場，有港人等候期間表示：「可以返屋企好開心」。

在下午四時半，乘坐第二班包機港人陸續到達武漢機場。約兩小時後，政府團隊登上今日第二班專機，與滯鄂港人啟程回港。

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航空公司職員今日在武漢天河國際機場向乘搭專機的香港居民派發機票。（政府圖片）

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