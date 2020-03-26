【新冠肺炎】迪士尼二期旁竹篙灣地建逾600檢疫單位　最快5月可用

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案不斷上升，檢疫中心的需求亦愈來愈大。食物及衞生局副局長徐德義今日（26日）表示，現時使用中的檢疫中心有三個，包括火炭駿洋邨、饒宗頤文化館翠雅山房及鯉魚門公園度假村，共提供1,650個單位，截至今早9時使用率為50%。 徐又指，將來在西貢戶外康樂中心、迪士尼樂園旁的竹篙灣政府土地及鯉魚門公園度假村等地，再興建不少於1,000個單位，料由現時至7月期間，陸續落成啟用。

▼各檢疫中心興建情況▼

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徐德義指，政府一直有調整檢疫中心的使用，強調「要以風險因素作評估，而確診者嘅密切接觸者係首要入住檢疫中心人士」。另外，他解釋第二輪從湖北返港港人只進行家居檢疫是基於風險評估，並對比過海外及內地疫情走勢而決定。

他又稱，將來在迪士尼樂園旁的竹篙灣政府土地、鯉魚門度假村等地方興建不少於1,000個臨時檢疫單位。

▼最新一輪防疫措施▼

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翻查資料，政府在大嶼山竹篙灣一直預留60公頃填海土地，供香港迪士尼樂園發展第二期，惟該地已閒置多年。港府早前指會於迪士尼二期旁邊的政府地，興建檢疫中心，首階段建100個單位，連同工地平整及基礎設施共花費1.9億元，惟當局在無招標下委託中國港灣承建一度引來爭議。而首批單位預計5月落成啟用。

竹篙灣檢疫中心第二期則料興建500個檢疫單位，工程預計於今年4月開始，並於7月完成。第二期工程與首期不同，改為以招標方式聘承建商。