【武漢肺炎】竹篙灣檢疫中心無招標委託中國港灣承建　造價1.9億

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前指計劃使用大嶼山竹篙灣、臨近迪士尼樂園的一幅政府用地興建檢疫單位，不過一直未有招標的消息。中國交通建設股份有限公司全資子公司中國港灣卻在上周二（18日）公布， 17日已經與香港土木工程署簽約，將承建臨時隔離設施工程，興建最緊急的110個隔離居住單位；文章在當晚被刪除。 直到昨日，政府土木工程署網站上才公布，2月17日時已經批出工程合約，「竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程」項目已經託中國港灣工程有限責任公司承建，批出合約價格約1.93億元。

微信發布臨危受命簽約 當晚刪除

網媒《眾新聞》最先揭發事件。中國港灣上周二在微信公眾號上發布消息，指中國港灣香港振華公司「臨危受命」受香港特區政府土木工程署委託，承擔設計建造竹篙灣公共衛生臨時隔離設施工程。公司在15日接到土木工程署電話，17日已經正式簽約。中國港灣並指，按照特區政府安排，香港振華將承擔10萬平方米、最緊急的110個功能單元，包括隔離居住單位的建造交付，如醫療區、指揮所、校方和警務所等，工程現場已經開展前期施工。

文章並附有一張土木工程署署長劉俊傑與中國港灣香港振華公司黨委書記兼董事總經理蘇岩松等人的合照，不過據指文章在當晚被刪除。中國港灣曾負責港珠澳大橋的填海工程，但該處曾發生人工島移位事件。旗下的香港振華工程，則承接三跑填海工程，曾被揭發用黃花沙取代洗水石粉。

中國港灣文章富有簽約時的合照，圖中包括土木工程署署長劉俊傑（中）與中國港灣香港振華工程公司董事總經理蘇岩松（右二）。背景板上的合約編號，亦與土木工程署的資料相符。（網上圖片）

將工程委託振華 是特區政府對央企的信任

中國港灣被刪除的文章最後還指，自從新冠肺炎疫情爆發以來，香港感染人數持續上升，各大內地關口關閉，物資供應和人民生活都受到影響。文章還說，土木工程署將工程委託給香港振華執行，是特區政府對相關振華優秀工程實施能力和勇於擔當的央企奉獻精神的高度認可和信任。

政府網站24日公布簽約詳情 合約價值1.93億

昨日政府土木工程署網站上才公布，指2月17日時已經批出工程合約（CV/2020/07），「竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程」項目已經託中國港灣工程有限責任公司承建，批出合約價格約1.93億元。

無法預料緊迫事件 可單一招標

根據政府《物料供應及採購規例》，部門通常應以公開方式招標，但如情況特殊並已獲有關當局批准，部門可採用其他招標方式，包括單一或局限性招標，即邀請一名或有限數目的承包商或供應商投標。規例指，只有在以公開競投方式招標並非有效方法時，方可採用單一或局限性招標程序，例如發生無法預料的事件，導致時間極為緊迫，以及採用公開招標方式所引致的延誤，會嚴重損害香港特區的公眾利益或安全等。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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食衛局：爭取5月完成

食衛局上周五（21日）回覆《眾新聞》指，因應目前疫情，土木工程拓展署按政府採購程序，委託中國港灣工程有限責任公司，在毗鄰迪士尼樂園停車場的一塊政府土地，展開土地平整及基礎設施建造工程，以及興建約100個檢疫單位，將採用「組裝合成」建築法興建單位，以盡量壓縮工期，並爭取於2020年5月完成及使用。發言人又指，由於該有關用地在分區計劃大綱圖上主要劃作「政府、機構或社區」用途，政府用途（包括檢疫設施）屬經常准許的用途，因此並不需要向城市規劃委員會取得規劃許可。

昨日食衛局又回應《眾新聞》，指因應當前疫情發展，政府必須盡快在毗鄰迪士尼樂園停車場的土地興建檢疫中心，因此土木工程拓展署根據政府《物料供應及採購規例》，直接委聘具備土地平整、基礎設施、以及「組裝合成」建築法工程經驗及能力的承建商，進行竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程。食衛局指，批出工程合約價值為約1.9億元，而實際開支則要視乎設計細節、工程範疇及合約最終結算。