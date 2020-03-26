【新冠肺炎】沙田凱悅酒店女職員確診　即晚起停業14天

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，累計個案已增至453宗確診及1宗疑似個案。沙田凱悅酒店今天（26日）晚上表示，由於其中一名確診者是酒店員工，因此決定由今晚起休業14日，亦會安排外判商全面清潔及消毒受影響的範圍如酒店的公共設施、嘉賓軒酒廊以及員工範圍。 今次是香港爆發疫情以來，首次有酒店需要停業。

沙田凱悅酒店表示，於3月25日獲衞生當局告知，酒店一名同事確診新型肺炎，但目前衞生防護中心仍未能確定該患者於何地、何時及如何受感染。酒店指，管理團隊已通知曾經於確診員工當值期間到訪的客人、現時身處酒店的客人以及即將抵達的客人。

所有員工需接受醫學監察

凱悅酒店稱，為謹慎起見，雖然當局並無此要求，酒店決定由今晚起休業14日，未來14日亦會安排外判商全面清潔及消毒受影響的範圍如酒店的公共設施、嘉賓軒酒廊以及員工範圍。酒店所有同事將進行醫學監察14日，以了解其身體有否出現相關病徵。

▼最新一輪防疫措施▼

+ 6 + 5 + 4

凱悅酒店指，自一月起實行多項防疫措施對抗疫情，並會持續至疫情受控，包括所有進入本店的賓客、同事及外判商等必需測量體溫，接觸頻繁位置如公共洗手間、升降機按鈕屏、電梯扶手、大堂門口把手及客房門把手等皆會每小時消毒。公共範圍設消毒洗手液、各種消毒用品予客人使用。同事工作時均佩戴口罩，以確保衞生。