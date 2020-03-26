【新冠肺炎】內地「健康碼」省際不互認？　湖北人赴外省復工受阻

內地新冠肺炎疫情漸趨緩和，「重災區」湖北省除武漢市以外的地區，昨日（25日）起解除離鄂通道管控，有民眾開始前往外省復工。但荊州市民袁偉（化名）等人在貴州復工之路，卻因「健康碼」無法跨省互認而遇到波折。

疫情之下，健康碼成了內地人出行「神器」。據悉，這種以大數據為基礎，反映個人疫情風險級別的QR code，只要掃一掃就能代替繁瑣的登記和詢問，在特殊時期相當於流動人口的第二張「身份證」。隨著復工復產節奏加快，健康碼也迎來使用高峰。

「亮碼」通行好處雖多，但在普及過程中也遭遇了一些阻滯。有些地域間未實現數據互通，「一城一碼」或「一省一碼」對跨城跨省人員流動帶來不便。

據內媒《澎湃新聞》報道，湖北荊州人袁偉辦好健康證明、復工手續從荊州自行駕車到貴州貴陽。19日凌晨，貴陽當地社區人員要求他強制先在車上隔離，「不准離開車子，大小便也在車上」。溝通了十幾個小時後，當地社區人員才將其送往酒店，要求進行14天的集中隔離，費用自理。

湖北到貴州復工人員離開湖北前均需辦理健康證明，證明其此前已曾隔離14天無異樣。（網上圖片）

袁偉對此表示不解，因為他在離開湖北前已經進行了長時間的居家隔離，來貴州前填報信息，也獲得了當地代表健康、可自由通行的「黃碼」，為什麼還要進行隔離？除了袁偉之外，數十名到貴州的復工復產湖北人也反映，他們同樣遭遇類似情況。一些人還發現，自己所在的隔離酒店中還住有境外回國隔離的人員，表示十分無奈，「這樣的隔離，是不是反而還增加了我們感染的風險？」

對此，貴州省疫情防控領導小組社會防控組工作人員25日回應稱，目前湖北健康碼還未和貴州互認，但持有貴州健康碼綠碼、黃碼的人員，均可自由出行，基層一些地方要求湖北復工人員強制隔離，屬於錯誤做法、執行偏差。目前已經針對此情況出台了相關的文件，對於掃健康碼正常、核酸檢測為陰性的人員，不再集中隔離。袁偉等前往貴州的復工人員也在同日表示，他們已被解除隔離，貴州當地工作人員稱將退回部分或全部此前收取的酒店隔離費用。

報道稱，部分復工人員表示，由於健康碼基本是「一省一策」，給湖北在外打工人員復工復產造成了困難，希望各地盡快解決健康碼跨省互認的問題。

3月22日，來自湖北麻城的務工人員乘坐「點對點」返崗復工專車抵達蘇州昆山。（新華社）

湖北人到上海復工也遇到同樣問題。3月18日深夜，來自湖北仙桃的返滬人員在微博發文稱，得知政府有組織點對點的車從仙桃前往上海，非常高興。當天早上六點就起來嚴格按照規定提供復工證明，並向上海當地社區報備，憑著（健康碼）綠碼，在測量體溫後上車。不料經過十個小時到了昆山花橋高速路口時被交警帶隊勸返。隨後上午數小時，巴士在高速路處進退兩難。除了仙桃，來自湖北天門、大冶、孝感等包車巴士也有同樣遭遇。

最終，經過多方協調，部分巴士已於3月19日凌晨3點左右通過上海市青浦區金澤鎮檢疫檢查站進入上海。不過，來自天門的林女士稱，她所在的車輛趕往上述檢查站後又被告知巴士無法進入。對此，相關工作人員表示，目前上海市政府已經下達了新的防疫辦法，所有道口已經全部放開，除武漢以外的低風險地區來滬人員，只要健康證明齊全就一律放行。

據悉，目前廣東佛山、東莞、惠州以及湖南長沙、雲南昆明等多地調整健康碼互認政策，已實現和湖北健康碼互認，湖北除武漢以外地區的務工人員，持健康碼綠碼返工無需隔離，可直接返崗。

湖北省委書記應勇3月20日主持召開省委常委會會議時也強調，要推動湖北省「健康碼」與更多省區市互認。他在湖北荊州站為赴粵返崗務工人員送行時，也呼籲請求全國各地、全社會善待湖北人民。

（澎湃新聞、京報網）