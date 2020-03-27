【新冠肺炎】食肆自發減人流　張宇人促抗疫基金加碼助業界渡難關

新型冠狀肺炎疫情持續，本港最大的一個感染群組涉及酒吧的員工、樂隊及顧客，據了解行政會議今日（27日）將研究更嚴厲的人流管制措施，望盡快控制疫情。 行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人透露，飲食業界明日（28日）起將展開兩星期的自發行動，減食肆內的人流、將堂食改為外賣等措施，估計有六、七成食肆願參加。不過行動必然令業界有損失，他促政府加碼抗疫基金，並在租金、差餉及人工上幫忙，又呼籲業主在未來兩周免租金，與業界共渡難關。

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人（資料圖片／吳鍾坤攝）

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人接受港台節目《千禧年代》訪問時透露，本周三（25日）與特首開會後，聯同飲食業界推出為期兩周的自發行動，不同的食肆包括快餐店、茶餐廳、酒吧、飲食集團、婚宴場所等，自明日起會推行新措施減少在食肆的交叉感染風險。

除了現時有餐廳提供酒精搓手液及為客人量體溫外，新措施包括拒絕無戴口罩客人光顧，客人進食過後傾談時需戴口罩，晚上6時半後有食肆只做外賣，有食肆停晚市，堂食座位只開放一半以隔開客人，拒絕戴監察手帶的人光顧之餘，食肆亦會主動舉報。

張宇人估計有六至七成食肆願意參與行動，又稱業界明白政府欲推禁酒令的原意令市民減少見面，但若當局再推出更嚴厲的措施，飲食界「真係頂唔順」，望政府在租金及僱員人工上可「幫我哋睇數」，免食肆交差餉，並呼籲業主減免租。即使政府不推新措施，張宇人亦希望政府可加碼抗疫基金，助業界渡過難關。

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