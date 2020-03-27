【新冠肺炎】網傳居安抗疫系統存風險　資科辦：資料受多重保障

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，本港實施多項入境限制措施，包括外地、中國內地、台灣及澳門等入境後要強制隔離14日。為配合強制家居隔離，當局推出多個電子手環及手帶，連接手機應用程式「居安抗疫」，監察接受檢疫人士。 網上流傳指「居安抗疫」系統可能存在保安風險，政府資訊科技總監辦公室今日（27日）澄清，「居安抗疫」系統在政府私有雲平台上運作，所有經系統收集的資料均儲存於政府私有雲，受多重電腦保安措施保障，確保資訊安全。

當局25日起向從歐美抵港的居民，改派有藍牙的電子手環，令他們難以離開檢疫居所。（梁鵬威攝）

昨日（26日）網上有討論區指「居安抗疫」系統使用了一位孟加拉開發者的程式碼，該開發者可收集所有手帶人士電話號碼再轉售，呼籲市民在政府未修正這問題之前，盡可能不要在此程式中輸入任何敏感的個人資料。

資科辦今日澄清，所有經「居安抗疫」系統收集的資料均儲存於政府私有雲，受多重電腦保安措施保障。系統投入服務前，已進行保安風險及私隱評估及審計；流動應用程式在上架前亦已通過有關發行平台審核。資科辦強調，流動應用程式只需用戶輸入電話作為戶口登記，並不收集其他個人資料。

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