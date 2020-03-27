疑欺詐電話訛稱通訊局來電　通訊辦：從未打出　市民須慎防

通訊事務管理局辦公室今日（27日）呼籲市民提高警覺，慎防聲稱由通訊事務管理局或通訊辦打出的懷疑欺詐電話。通訊辦發言人表示，當局個多月來接獲500多名市民舉報，表示收到聲稱由通訊局或通訊辦打出的各類懷疑欺詐電話，大部份來電播放以廣東話或普通話預錄的訊息，指稱接電者的電話服務因曾被異常使用而將被停止。 此外，通訊辦指大部份來電者會指示接電者按指定的數字鍵（例如「1」字或「9」字）作進一步查詢，或詢問接電者的個人資料等。通訊辦已就此向警方報案。

通訊辦強調，不論懷疑欺詐電話內容如何，通訊局及通訊辦從未亦不會打出這一類電話。（資料圖片）

通訊辦強調，不論懷疑欺詐電話內容如何，通訊局及通訊辦從未亦不會打出這一類電話。此外，儘管來電號碼可能假冒為香港的電話號碼，但市民應注意，流動電話所顯示的來電號碼的前方如帶有「+」號，即表示有關電話源自香港境外。

發言人促請市民提高警覺，如收到任何懷疑欺詐電話，不論來電號碼的前方是否帶有「+」號，請向警方舉報。市民如對其電話服務的使用情況有任何問題，應直接聯絡有關的電訊營辦商查詢詳情，而在任何情況下，市民都不應在接聽這些電話時披露個人資料。