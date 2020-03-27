【新冠肺炎】駿洋邨改作檢疫中心　投商舖撤回標書可退還按金

政府徵用火炭駿洋邨作檢疫中心，承租各間商舖和整體承租街市的標書已獲房委會接納。 房委會指出，由於未能確定屋邨的預計入伙日期，故認為容許中標者選擇撤回標書是合理的做法，中標者會有合理時間回覆其決定，在期限前選擇撤回標書者，會獲全數退還按金。

房委會指出，由於未能確定屋邨的預計入伙日期，故認為容許中標者選擇撤回標書是合理的做法。（資料圖片）

駿洋邨有五座住宅大廈及一個商場，當中設有 17 個零售商舖和一個街市，承租各間商舖和整體承租街市的標書均已獲房委會接納。

房委會說，投標章程訂明商舖的預計移交日期為今年2 月，投標者不得因延遲入伙而向房委會索償，而若中標者沒有接收商舖導致標書須予取消，按金會被房委會沒收， 不予發還。不過，由於政府現階段未能確定屋邨的預計入伙日期，鑑於目前形勢不明朗及情況特殊，房委會認為容許中標者選擇撤回標書是合理做法。

房委會說，中標者有合理時間回覆其決定，在期限前選擇撤回標書者，會獲全數退還按金。中標者撤回標書後，會因應駿洋邨的公屋居民入伙時間適時安排招標，重新出租有關商舖。

取消暉明邨舖位招標

至於本來打算作檢疫設施風暉明邨，則設有一個舖位，房委會今年 1 月已就出租該舖位安排招標，但由於屋邨曾遭破壞，無法確定預計入伙日期，故已取消招標。