新冠肺炎│涉違反隔離令外出食「吉豚屋」　13歲女童送駿洋邨隔離

新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）肆虐全球，近日本港發生多宗有人違反隔離檢疫令，於檢疫期間離開外出。昨晚(23日)有網民拍攝到一名戴有手帶的少女與一名中年男子在沙田石門京瑞廣場「吉豚屋」用膳，被發現後兩人奔跑回附近一間酒店。警方表示，涉違反隔離令的13歲姓梁少女，被送往火炭駿洋邨進行隔離。

警員於沙田萬怡酒店尋獲女事主，她被送往火炭駿洋邨接受隔離。（鄧詠中攝）

警方表示，昨晚10時13分接獲報案指，沙田安群街3號京瑞廣場一間餐廳，一名13歲姓梁少女疑違反隔離令，其後警員於沙田萬怡酒店尋獲女事主，她被送往火炭駿洋邨接受隔離。據了解， 女事主昨晚於機場下機後，乘坐的士到沙田石門，她在登記入住酒店前，先到餐廳用膳，其間被揭發違反隔離令。

今早9時半，《香港01》再到沙田萬怡酒店了解，現場未見有衞生署人員。記者正向酒店查詢事件，有待回覆。

警方於沙田萬怡酒店尋獲少女。（網上片段截圖）

早前亦有確診者曾到沙田萬怡酒店，根據上周三（18日）衞生防護中心資料，本港第171號個案為一名27歲男子，居於沙田，他在3月12至14日曾到倫敦，3月15日返港後未發病，曾到沙田萬怡酒店出席一場涉及20席的婚宴。

另外，由於本港有運動員確診，體院要求與確診運動員有密切接觸的運動員進行隔離，部份運動員於上周四（19日）入住沙田萬怡酒店進行14天的隔離。

事實上，自上周起，不少港人由歐美疫區回港，由於他們必須接受14日強制家居檢疫，很多回港者選擇入住酒店進行隔離。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指出，回港者的感染機會率較高，酒店願意繼續接收他們，是屬商業決定，並需承擔有關風險。至於酒店可否防止隔離者外出，他認為酒店人手不足，無法時刻監察是否有戴手帶的人士偷走，加上酒店非監獄，「冇可能每層有人守住。」

李漢城又稱，現時隔離者入住的酒店房間，會由住客自行換床單，膳食主要叫外賣解決。至於住客離開後，酒店職員會徹底消毒。惟萬一有人感染，李漢城擔心業界未必有足夠專業知識及防護裝備去處理，「出咗問題，就要交返畀政府去處理。」