【新型肺炎】梁卓偉：研究揭隱形患者或佔四成　料疫情可長18個月

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港周五（27日）新增65宗確診個案，創單日新高，累計個案增至519宗。 政府抗疫督導委員會專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉接受傳媒訪問時指出，港大最新研究顯示，隱形患者可能佔總感染人數當中的40%。要等到本港疫情減退，最終可能需要有逾半人口，即約300至400萬人有抗體；另一方案，是盡快有疫苗供應，但最快要年底才有。 他認為，今次的疫情與2003年的沙士（非典型肺炎）不同，是一場「馬拉松」式的持久戰，有可能維持18個月，呼籲市民需有韌力，「咬實牙根」去保持社交距離，直至有疫苗面世，「如果醫療系統崩潰，疫情會係不可想像咁慘烈！」

如果見到疫情更嚴峻先做，就滯後10至14日，到時一發不可收拾，就算香港變成死城，街上一個人都無，醫療系統都會面臨崩潰，到時已經太遲！ 港大醫學院院長梁卓偉

梁卓偉出，隱形患者可能佔總感染人數當中的40%。 （資料圖片／梁鵬威攝）

病毒即時繁殖率持續高於1 梁​：本港大爆發不遠

梁卓偉接受有線電視訪問時指，由3月至今，新型肺炎病毒的即時繁殖率持續高於1，即每一患者可以傳播多於一人。他認為，如果繁殖率不降至低於1以下的水平，本港出現爆發的日子亦不遠。他認為，疫情近日變得嚴峻，是由於有大量輸入個案，加上港人對於保持社交距離開始感到煩厭及疲倦，警覺性減低。他更直言，繁殖率會有10至14天的滯後，擔心現時的數據僅反映10天前的情況。

梁卓偉稱，隱形患者有兩類，第一種在潛伏期後期才會發病，但就可能一直傳播病毒給其他人，他指根據港大最新研究，這類病人可能佔總感染人數高達四成。至於一直沒有發病的無症狀感染者，就更屬防不勝防，這類病人所佔比率更有多種說法。

他認為本港必須避免零星的傳播鏈匯集一起，否則個案數目會幾何級數上升。他直言，本港令疫情減退，最終可能需要有逾半人口，即約300至400萬人有抗體才可。

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需等有疫苗面世 籲港人「咬實牙根」

梁卓偉續指，現時本港應盡量把確診數量壓到最低，拖延疫情至有疫苗面世，「最快係9個月後，即係年底，亦可能係明年暑假先有。」他坦言這是一場持久戰，「唔係好似沙士咁，3、4個月就完，而係馬拉松」，因此港人必須要有韌力，「咬實牙根」去保持社交距離，至少保持至回港潮高峰的兩、三周後。

梁卓偉稱，部分外國國家醫療系統崩潰，對深切治療設備的需求遠高於供應，病人沒有呼吸機支援呼吸，香港必須盡量控制疫情，所有可以減少人流聚集的措施都應實施，「如果見到疫情更嚴峻先做，就滯後10至14日，到時一發不可收拾，就算香港變成死城，街上一個人都無，醫療系統都會面臨崩潰，到時已經太遲！」

再索八達通數據查疫情不果 轟不及內地

他又指出，本港在沙士時曾經利用八達通去協助追查疫情，不過今次他索取八達通使用數據時，卻在7天後仍得不到回應，「八達通數據可以講到香港人點對點用量有幾高，去邊度，奈何17年之後無再用。」他認為內地也有利用微信、支付寶的數據抗疫，但現時香港卻不利用這些數據，令他費解。