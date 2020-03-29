【新冠肺炎】需增加本港競爭力　劉怡翔：面對回歸以來最嚴峻考驗

財經事務及庫務局局長劉怡翔今(29日)發表網誌指，本港目前正面對回歸以來最嚴峻的考驗，特別本港是外向型經濟，面對新型冠狀病毒病的挑戰以及日益緊張的國際關係，無論是中美貿易糾紛，抑或主要產油國之間的爭端，都很大程度影響着香港。 他提到，環球股市動盪，本港不倖免，需加大力度推動金融市場發展，增加本港競爭力。港府日前將3條條例草案刊憲，其中兩條與保險業相關，期望可助本港發展保險相連證券市場，吸引跨國企業來港設立專屬自保保險公司等。他預計，艱難日子會持續一段時間，會積極進取推動本港保險業及其他金融相關行業發展，以最大努力守護國際金融中心地位。

劉怡翔發表網誌指，艱難日子會持續一段時間，會積極進取推動本港保險業及其他金融相關行業發展。（財經事務及庫務局局長《局長網誌》截圖）

劉怡翔說，政府於本月20日將3條條例草案刊憲，包括《2020年保險業（修訂）條例草案》、《Artemis巨災債券及保險相連證券交易索引》及《有限合夥基金條例草案》，幫助本港發展保險相連證券市場，吸引跨國企業來港設立專屬自保保險公司，並改善本港的保險規管架構，與國際做法趨向一致，讓香港成為大型保險集團在亞洲地區的理想基地 。以展示政府在鞏固香港作為國際金融中心方面的決心。

他又指，雖然多國央行已經推出支撐經濟的措施，全球增長反覆向下似乎已毫無懸念，多國甚至面臨經濟衰退。即使在逆境中，本港絕對不能裹足不前，因為現在開始做好準備，才可讓香港在雨過天晴後奮力出發。