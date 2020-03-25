【立法會】臨時撥款通過　劉怡翔：削警務處開支不符公眾利益

立法會今日（25日）開會，審議由政府提出涉及約2,158億元的臨時撥款決議案，在討論了3日後，最後以39票贊成、24票反對通過議案，讓政府在4月1日新財政年度開始時維持運作。 多名泛民議員在發言時，表明反對有關臨時撥款，又批評政府抗疫不力，不肯全面封關。財經事務及庫務局副局長劉怡翔在總結發言時表示，對於有議員提出修正案，要求削減特首辦及警務處開支，他強調將會嚴重影響特首辦職能，對統籌抗疫工作有很大影響，不符合公眾利益，並令公共服務陷入困境。劉怡翔指出，今年的臨時撥款即使佔撥款總額的比例提升，但整體做法及安排與過往一致。

工黨張超雄提出的修正案被否決。（歐嘉樂攝）

立法會今早開會時，繼續辯論由議會陣線朱凱廸提出的中止待續議案。朱凱廸發言時表示，民主派若在9月立法會選舉中獲得過半數議席，必定會否決政府提出的所有議案，直至回應民間五大訴求。

劉怡翔表示，特首辦及警務處的開支只佔整筆撥款的2.6%，但若議案未能通過，會影響公共服務，包括抗疫工作。

對於有議員批評政府的防疫抗疫工作，劉怡翔回應指，政府一直做了大量工作防止疫情在社區爆發，成效有目共睹，又提到近日有大批海外留學生及市民爭相回港，就印證了不少市民對香港防疫工作投下信心的一票。

朱凱廸在會上提出點算法定人數。（歐嘉樂攝）

民主黨尹兆堅發言時批評，立法會主席梁君彥堅持開會，令立法會大樓内工作人士面對健康風險。民主派會議召集人陳淑莊則指，民主派反對在疫情期間，召開與疫情無關的會議。

最後中止待續議案在建制派38票反對、民主派22票支持下被否決。工黨張超雄及民主黨尹兆堅提出的決議案修訂，其後均被否決。

在會議期間，朱凱廸及公民黨譚文豪分別提出點算法定人數，而今日會議上並無建制派議員發言。