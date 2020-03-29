【新冠肺炎】陳肇始：是否延限聚令視乎市民自律與否　檢控非指標

為控制新型冠狀病毒肺炎在港的疫情，政府今日（29日）凌晨起限制公眾地方聚集人數不多於四人，食肆亦有限制食客人數及座位的規定，預計為期兩星期。 食物及衞生局局長陳肇始表示，兩周後是否延長限制聚集規定，需視乎市民是否自律減少聚集，但她承認若單靠執法未必有最佳成效，望市民合作，政府不希望以多少人違法、發出多少告票及定額罰款等作為延長禁令的指標。她指出未來兩星期相當關鍵，「今次呢一波如果捱唔過去，就會承受好大的負擔」。

（無綫電視截圖）

食物及衞生局局長陳肇始接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時，提到政府立法規管聚集人數，是為了給予社會一個強烈信息，望大家可合作減少聚集，以降低傳播病毒的風險。她強調雖有法律框架，但仍需市民配合，因為單靠執法未必取得最佳的效果，她呼籲市民未來兩周盡量克制，聚集可免則免。

至於兩星期後會否再延長禁令，陳肇始稱會持續評估整體情況，但不希望以捉到多少人違例、發出的告票或定額罰款數目為指標，亦期望見到確診宗數增幅有所下降。被問到會否有相應指標，如跌幅達多少便會撤令，陳肇始無正面回應，僅稱需多角度評估，望市民自律變成習慣，亦需監察新增確診個案為醫療設施及檢疫設施帶來的壓力。她稱過去數月政府、市民及醫療體系均有為防疫努力，並取得一定成果，但若「今次呢一波如果捱唔過去，就會承受好大的負擔」。

卡啦OK場所有食肆牌 規管同樣適用

政府公布新禁令之後，社會關注會否在不知情之下誤墮法網，陳肇始認為此現象反映市民亦相當緊張，有意遵守兩條新例，政府亦已對不同場景是否違法作出解說。有意見質疑卡啦OK房間及麻雀館等場所未受規管，陳肇始稱卡啦OK場所有食肆牌，對食肆的規管同樣適用，如一間房不多於四人等。

若大家認為某些處所風險高，不排除之後使用其他權力作規管，但她強調新例並非刻意讓某些場所有「走盞」，而是見到部份確診個案由某些地方衍生，故先從高風險的地方做起。

若市民在受規管的場所內無遵從指令，陳肇始稱目前傾向以勸喻的方式，由該場所的管理人勸喻客人守法，政府亦會繼續在不同平台發放資訊，務求令更多市民意識到社交距離的重要性。